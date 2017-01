Kad imaš spretne ruke i pun si kreativnosti možeš učiniti svašta. Galižanac Giovanni Fabris tako je sagradio minijaturnu repliku svojeg mjesta. Pomno, do najsitnijeg detalja, sačuvao je djelić povijesti i nekadašnjeg načina gradnje.

Zvonik, kuće, balkoni, prozori, kamene erte.. i svi oni sitni detalji, dio su priče o Galižani. Punih godinu dana, malo pomalo, svaki dan, od jutra do navečer. Najteže je, kaže Giovanni, bilo napraviti krovove. "Tu ima deset tisuća komada, i to je napravljeno jedan po jedan", kaže on. Svaki komadić ove dojmljive replike nastao je u maloj radionici.

Rad ga, kaže Giovanni, nikad ne umori. Uživa u svakom novom djeliću. Novom feralu, škuri ili šterni.

Škrilje, kamene ploče, skupljao je najduže. Svaka mora biti posebna, autentična. Odgovarati nekom prošlom vremenu. Osim spretnosti i puno truda, za ovakav podvig treba i puno strpljenja. "Treba puno strpljenja i živci da su smireni, i onda možeš malo po malo to napraviti", kaže Giovanni.

A sve je počelo jednom starom slikom Galižane koju mu je naslikao otac. "Svako veče ja gledam tu sliku, gledam i lijepa mi je bila, i sam rekao ženi: znaš šta? Ja ću to napraviti kamenom." U tome je i uspio te ostvario još jedan svoj san.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr