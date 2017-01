U svom inauguracijskom govoru američki predsjednik Donald Trump, koji je danas prisegnuo, više je puta ponovio kako vlast sada pripada narodu, a ne više političkim elitama. Iako zvuči kao naginjanje socijalizmu, dr.sc. Garbijela Kišiček kaže kako se radi samo o jednom izrazito populističkom govoru.

''Inauguracijski govor je bio u potpunosti u skladu s njegovom uobičajenom retorikom, a to je populistička retorika u kojoj je istaknuo da se odvaja od političkih elita i političkog establišmenta i vraća moć i vladanje malom čovjeka'', rekla je Kišiček.

Iako se spominjalo da bi Trump mogao iznenaditi, on je ostao vjeran populizmu. ''To približavanje njega malom čovjeku je osnova njegove populističke retorike'', rekla je Kišiček te kao primjer navela nekoliko rečenica iz govora koji je vrvio dodvoravanju masama.

''Prenosimo vlast iz Washingtona na narod SAD-a / Predugo je mala skupina pobirala vrhnje dok je narod trpio. Sve se to mijenja sada – ovaj trenutak pripada vama. / Ovo je vaš dan. Narod je ponovno postao vladar ove zemlje.''

Kritika prethodnim administracijama

Trump je napravio nešto što nije uobičajeno za inauguracijske govore koji su inače svečani i u njima nema mjesta kritici nego njegovanju vrijednosti - kritizirao je svoje prethodnike, odnosno dosadašnje administracije.

''Njegova prvotna zahvala obitelji Obama bila je potpuno formalna. Nije direktno, eksplicitno kritizirao već implicitno u nastavku govora. Kaže da je Amerika bila zemlja u kojima su zahrđale tvornice, granice su nesigurne i krivi prethodnike da se doveli zemlju u to stanje'', rekla je Kišiček.

Kritika se očituje u ovim njegovim rečenicama: ''Branili smo tuđe granice, a odbijali smo braniti vlastite. / Potrošili smo bilijune dolara u inozemstvu dok je američka infrastruktura propadala. / Bogatili smo druge, a naše se bogatstvo smanjivalo – to je stvar prošlosti.''

Kišiček naglašava kako je kritika u tom smjeru išla radi toga da Trump sebe istakne kao spasitelja. ''Sebe prezentira kao spasitelja koji će dovesti do toga da Amerika postane sila kakvu svijet nije vidio. Pa je tako spomenuo da će ljudi s njim na čelu države ponovno biti ponosni na svoju zemlju'', rekla je Kišiček.

Dodaje da je govor koji smo danas čuli u Washingtonu školski primjer populističke retorike - ''Branit ću vas i neću vas razočarati'', rekao je Trump.

Govor pun bogoljublja

45. američki predsjednik u svom je govoru više puta spomenuo boga, što ukazuje na smjer, smatra Kišiček, kojim će voditi politiku.

''Trump je boga još izraženije isticao i to je dobar trag vrijednosti koje će njegovati'', smatra Kišiček.

''Karakteristično je za Amerikance da često završavaju svoje govore s 'bog blagoslovio Ameriku'. Pozivanje na boga bilo je još snažnije kod Trumpa. Time je pokazao sustav vrijednosti koji će slijediti. Sebe prikazuje ne samo kao spasitelja nego i kao netipičnog političara poručujući da će on biti drugačiji. Kritizirao je sve administracije koje su vladale Amerikom i istaknuo da on donosi nešto novo'', rekla je Kišiček.

U svom govoru nije bio agresivan kakav je znao biti često tijekom kampanje, a puno je toga obećao Amerikancima po pitanju poboljšanja stanja bez obzira na vjerske, političke, spolne i druge pripadnosti. ''Puno je toga obećao, ali poanta je svega da su sve to populizmi. Ako bi se morao sažeti u kratki retorički opis onda bi to bila populistička retorika. Namjerno je izražavao potenciranje razaranja političkih elita i da će se on spustiti s tih razina do malih ljudi'', rekla je Kišiček.