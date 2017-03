Gost Dnevnika Nove TV bio je Furio Radin, dugogodišnji predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Na pitanje je li i njegov dojam da je stanje ljudskih prava u Hrvatskoj tako loše kao što je danas objavljeno u izvještaju State Departmenta, kazao je: "To smo znali i bez izvješća. Prije dvije godine svi su zastupnici nacionalnih manjina izdali i deklaraciju o netoleranciji i etnocentrizmu, zapravo o diskriminaciji, u kojoj su sve te stvari koje danas spominje i State Department i druga tijela, ali i mnogi u Hrvatskoj, što je bitnije, bile već navedene".

Kao predstavnik talijanske nacionalne manjine koji podupire Vladu, slažete li se i vi s ovakvom ocjenom?

Ovo je jedna relevantna i, rekao bih, detaljna ocjena onoga što se desilo u pogledu ljudskih prava u prošloj godini. Smatram da je State Department, a to je bila Obamina administracija, dao jednu dobru ocjenu. Ono što nas upućuje na određene zaključke jest činjenica da je ove godine to dano u jednom tonu koji je niži od tonova prošlih godina.

Je li to onda do administracije ili je došlo do pogoršanja ljudskih prava?

To je do administracije. Vidjet ćemo iduće godine kakvo će biti izvješće. Ove godine izvješće nije predstavio tajnik State Departmenta nego je to stavljeno na jedan puno niži nivo. Zašto, vidjet ćemo sljedećih mjeseci.



Što ste kao predsjednik odbora za ljudska prava poduzeli, jeste li razgovarali s premijerom, predsjednicom, nekim drugim institucijama o ovom problemu?

Mi to stalno radimo, jer se stalno nešto dešava. Imali smo u zadnje vrijeme toga koliko hoćete - ono stablo koje se tiče odnosa jedne manjine, srpske manjine s većinom, pa onda Autohtona hrvatska stranka prava i njihov mimohod na Trgu... Mnoge stvari su se desile, bilo je i antisemitskih ispada, vidio sam određene antisemitske grafite, to se stalno ponavlja.

U ovoj se godini zapravo nastavlja ono što je bilo i prošle godine, a ono što posebno zabrinjava, više nego kad ti drugi kaže, bitno je ono što se dešava u tvojoj kući. A naša je kuća ne samo Hrvatska nego i Europa. Ono što se dešavalo u zadnje vrijeme u europskoj kući zapravo nas je i zabrinulo. Europsko vijeće je UN-u dalo jedno izvješće s napucima kakvi će biti njihovi pogledi na ljudska prava u idućoj godini. Ono što smo mi dali kao primjedbe zapravo je zabrinjavajuće, jer se ticalo reproduktivnih prava, osnovnih ljudskih prava.

Vi ste na nekoj poziciji da možete mijenjati neke stvari. Smatrate li se odgovornim, podupirete li Vladu, predsjednik ste Odbora za ljudska prava...

To što kažete da smo u položaju da možemo mijenjati određene stvari, ja vam se zahvaljujem, ali nisam siguran da je to baš tako. Mi smo u položaju da upozorimo na nešto.

Tko može nešto učiniti?

Vlada. Mi smo u položaju da upozorimo Vladu.

Ali, vi podupirete Vladu?

Podupiremo Vladu, ali u posljednje vrijeme smo primijetili jedan zaokret udesno. Vlada je dala primjedbe EU-u u izvješću, a koje su dale samo Hrvatska, Poljska i Mađarska i koje, naravno, nisu usvojene, ali da jesu, danas bismo imali itekako velikih problema i u reproduktivnim pravima i u samoj definiciji obitelji. Evo, tu smo tražili od ministra vanjskih poslova da nam kaže što su točno rekli, jer taj dokument još nije dostupan, pa ćemo vidjeti onda kako ćemo reagirati. To možemo mi napraviti - upozoravati.

