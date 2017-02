"To što govori Đakić nema puno smisla. Umjesto da stvaramo društvo u kojem će momci i cure s dobrim ocjenama odmah dobivati posao, neki bi u civilnom društvu pravili novu vojnu kastu. To što predlaže predsjednik HVIDR-e u suprotnosti je s Ustavom pa pozivam Đakića da napravi popis Hrvata koji su vrijedni i onih koji to nisu te da prione onda promjeni Ustava pa neka nam se cijeli svijet smije", komentirao je Vidović ideju šefa HVIDR-e i saborskog zastupnika HDZ-a.

U povodu 25. obljetnice zajednice županijskih zajednica udruga i članova HVIDR-e u četvrtak je predsjednik Josip Đakić, govoreći o inicijativi uvođenju vojnog roka, rekao kako je njegova ideja, koju još nije formulirao kao zakonski prijedlog, da se stimuliraju oni koji dragovoljno služe vojni rok tako da imaju prednost pri zapošljavanju u državnim službama i tvrtkama, kao što imaju hrvatski branitelji.

Vidović smatra da postoji bezbroj načina subvencioniranja mladih i modela kako ih motivirati za služenje vojnog roka ili za bavljenje vojnim pozivom.

"Neka porade na njihovim plaćama, na sustavu vođenja karijera, stambenom zbrinjavanju i takvim stvarima jer to je način kako privući mlade ljude vojsci, a ne davati im prednost pri zapošljavanju", rekao je Vidović.

Istaknuo je da je pitanje vojnog roka dio puno šire problematike, a to je nacionalna strategija sigurnosti.

"HDZ-ovci se stalno igraju nacionalnom sigurnošću i svaki treći dan izlaze s nekakvom novom ludom idejom", ustvrdio je Franko Vidović. (Hina)