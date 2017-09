Bivši glavni ravnatelj policije Vladimir Faber posvjedočio je i na ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi media da je bivši HDZ-ov rizničar Mladen Barišić u premijerov ured ulazio bez ikakvog pregleda, čime je potvrdio raniji Barišićev iskaz da mu je slobodan ulaz u Banske dvore bio omogućen jer je u aktovci vrlo često imao gotovinu koju je nosio premijeru.

Faber je ispričao da je 2008. kada je na porti Banskih dvora ostavljao oružje i prolazio pregled primijetio da je jedan čovjek prošao bez kontrole pa je službenike pitao o koje se radi.

"Kazali su mi da je to Mladen Barišić, ravnatelj Carinske uprave. To mi je bilo malo čudno... Po povratku u svoj ured pitao sam jednog od svojih suradnika tko je Barišić, a on mi je odgovorio da je to intimus Ive Sanadera, koji ima VIP status", posvjedočio je Faber.

Da je Barišić slobodno dolazio kod Sanadera Faber je kazao i na prvom suđenju kada su optuženi bivši premijer i njegova obrana, kao i na ročištu u utorak, ustvrdili da je iznio čitav niz neistina te da je svjedočio tendenciozno.

Sanaderovoj obrani posebno je važan bio podatak da se Faber sam javio za svjedočenje tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću što je, kako je rekao, učinio nakon što je u medijima vidio iskaz Davora Blaževića, nekadašnjeg šefa Sanaderova osiguranja.

Blažević, koji je na sudu ustvrdio da u Vladu nitko nije mogao bez pregleda, je krajem 2011. suspendiran jer je snimljen kako Sanaderovu odvjetniku dostavlja dva paketa u vijeme dok je bivši premijer bio uz jamčevinu pušten iz istražnog zatvora. No, u ožujku 2016. imenovan je zamjenikom ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, razriješen je nakon pada Vlade Tihomira Oreškovića i naknadno je umirovljen.

Faber je kazao da se javio Državnom odvjetništvu jer mu je bilo smiješno kada je u medijima čitao da se u Vladu ne može ući bez provjere te da kao karijerni policajac nema ništa protiv Sanadera. (Hina)