Naoblačilo se u odnosima koalicijskih partnera, HDZ-a i HNS-a. Ekipa Borisa Jokića vraća se na javnu scenu. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ih zove da nastave s poslom oko reforme obrazovanja.

Ministarstvo obrazovanja bivšim članovima Stručne skupine iz vremena Borisa Jokića poslalo je upitnik u kojem ih se pita jesu li spremni nastaviti s radom.

Taj je upitnik dobila i Ida Loher, bivša članica Stručnog povjerenstva, skupine za likovnu kulturu i umjetnost.

"Ja sam odgovorila da ja jesam zainteresirana jer mislim da je većina ljudi zainteresirana, ali isto tako da nas zanima na koji način će to biti organizirano. Stvari više nisu iste. Puno toga je nejasno, tko će voditi, kako će se voditi, na koji način, u kojim vremenskim okvirima. Naravno da bi to svi voljeli znati, jer jedino tako ozbiljno možemo raditi posao", kaže Loher.

Pritisak na premijera?

Ministarstvo ovime očito želi izvršiti pritisak na premijera, jer stručne radne skupine formirane 2015. nakon javne rasprave stale su s radom pa žele vratiti stare ljude.

"Ovo je isključivo reaktivacija postojećih tijela. S obzirom da je javna rasprava o kurikularnim dokumentima završila krajem 2016., potrebno je odgovoriti na pristigle primjedbe i komentare te eventualno ukoliko SRS smatraju potrebno, doraditi dokumente", poručuju iz Ministarstva obrazovanja.

Od 359 različitih stručnih članova, koliko je Ministarstvo obrazovanja poslalo svoj upit, samo u prva 22 sata od njih 200 već je stigao potvrdan odgovor.

U stručnoj skupini iz vremena Borisa Jokića radilo je 500 stručnjaka, nestranačkih ljudi iz cijele Hrvatske.

HDZ bez komentara

"Mi nastavljamo s radom i materijalima koje je napravilo više od 500 stručnjaka. Nama je kontinuitet izuzetno važan, cijenimo njihov rad, kad se ti kurikulumi dorade, pripreme - radit će se edukacija nastavnika, pripreme tako da spremno krenu u škole već od rujna", kaže Lidija Kralj, pomoćnica ministrice obrazovanja.

Na ovaj mini manevar, kako svoj potez tumače u ministarstvu, HDZ je bez komentara. Baš kao i Vlada.



Bago: "Opet će frcati perje"

Odnose u vladajućoj koaliciji u Dnevniku Nove TV komentirao je Mislav Bago.

Kako se može objasniti HNS-ov poziv ekipi Borisa Jokića da se vrati na reformu obrazovanja?

To je politička provokacija HNS-a. U koaliciji postoje neki dogovori i pravila. Ako je HNS uspio izboriti da Plenković bude na čelu Povjerenstva te da to gospođa Vican ne radi, ovakvim upitnikom vraća ljude koji su crvena krpa desnom krilu HDZ-a i konzervativnim intelektualcima. Ovo je trenutak nakon kojeg će frcati koalicijsko perje i bojim se da će se mnoge stvari vratiti na početak. Bojim se da će naša djeca izgubiti još jednu godinu i da će priča o informatizaciji postati magla.

Može li ova vlada provesti ovu ili bilo koju reformu u svom mandatu?

Priča o porezu na nekretnine najbolji je primjer da ne može niti neće. Premijer ima tanku većinu, i sasvim je jasno da će ova Vlada odraditi mandat do kraja na europskom rastu gospodarstvu. Mi ćemo rasti, ali to će biti kao Boening 777 kojeg možete spustiti bez benzina, ali ne može ponovno uzletjeti. Plenković je imao sjajan kredit na početku mandata. Oporba je bila politički razvaljena i mogao je provesti dvije tri reforme, ali ništa se nije napravilo. Da ne bi samo napadao, donijeli su Zakon o Agrokoru, ali nisam siguran da smo riješili cijeli problem. Nisam siguran kako će to sve skupa izgledati kad se vide svi računi i bilance i ako počnu dolaziti tužbe.



