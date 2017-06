Dubrovnik - šampion hrvatskog turizma već sada ima rekordnu sezonu - od početka godine do danas bilježi rast od 20% u dolascima i noćenjima.

Uz goste koji se u njemu odmaraju, grad dnevno posjeti velik broj izletnika, a najveći problem i dalje su gužve koje stvaraju kruzeri.

Popunjenost u Dubrovniku već sada je na visokih 96% . Dubrovnik je destinacija koja se preporuča u gotovo svim krajevima svijeta.

More i sunce samo su dodana vrijednost Dubrovniku, a bogata kulturna ponuda i ovo ljeto privući će brojne goste.

„Počinje nam Midsummer Scene Festival, jedini kazališni festival na engleskom jeziku, kojeg smo upravo iz TZ-a potaknuli u suradnji s britanskim kazalištem, imat ćemo Shakespearea na Lovrijencu, festival Opernih arija Tino Pattiera, i tako do naravno glavnog kulturnog događaja 68. Dubrovačkih ljetnih igara“, kaže Romana Vlašić, Turistička zajednica Dubrovnik.

A Ljetne igre znače i pravi vrhunac turističke sezone. Dubrovnik bilježi porast od 20 % u dolascima i noćenjima kroz cijelu godinu.

Problem stvaraju kruzeri

No problem stvara velik broj gostiju s kruzera, jučer opet kolaps u gradu, s tri broda došlo je oko 5.000 ljudi. Novi gradonačelnik Mato Franković takvo stanje smatra neodrživim. Uvjerava da će brodova već od iduće godine biti puno manje.

„Više nikada se ne smije dogoditi da istovremeno u gradu Dubrovniku bude više od dva kruzera u jednom vremenskom periodu“, kaže dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Čekaju se odluke, među prvima izglasavanje Plana upravljanja gradom koji je izradio Zavod za obnovu Dubrovnika.

„Plan će biti usvojen odmah nakon ove proračunske sjednice, on je izvanredan, detaljan“, kaže Franković.

Plan upravljanja bit će jedan od najvažnijih dokumenata za razvoj Dubrovnika, a njegova primjena ovisit će o volji i riječi lokalnih vlasti.

Vatrogasne mjere

O gužvama u Dubrovniku u Dnevniku Nove TV izvijestila je reporterka Paula Klaić-Saulačić.

„Proći će još sigurno godina dvije dok se određene mjere ne počnu provoditi i koje su dio ovog Plana upravljanja. Sada se radi, možemo slobodno reći, na vatrogasnim mjerama. U razgovoru s lučkom upravom Dubrovnik smanjen je broj gostiju s kruzera, no čini se kako je i to nedovoljno. O ovom problemu se raspisao i Telegraph, poznati britanski portal. Pitaju se u članku jesu li kruzeri smrt Dubrovnika i hoće li ga na neki način degradirati kao što se to dogodilo Veneciji.

Spominju Britanci i problem s iseljavanjem iz stare jezgre. Sve te probleme morat će se rješavati dugoročnim odlukama i strategijama. Kao vatrogasnu mjeru gradonačelnik je donio jedan od svojih prvih poteza - više unutar zidina nakon 23:30 nema glazbe uživo, prije je to bilo moguće do jedan ujutro. Gradonačelnik smatra kako će to olakšati život građanima unutar stare jezgre koji moraju trpjeti gužvu i buku. Vidjet ćemo hoće li to imati učinka“, izvijestila je Paula Klaić-Saulačić.

