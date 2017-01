Cestovni promet na širem dubrovačkom području u četvrtak se polako normalizira, no zimski uvjeti još su na snazi od Graničnog prijelaza Zaton Doli preko Dubrovnika i Cavtata do GP Karasovići te na cesti od naselja Sustjepan do Dubrovnika.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu. Na zimske uvjete podsjećaju i iz Županijskog centra 112 Dubrovnik i izvješćuju da nadležne službe na terenu uklanjaju snijeg i led s prometnica te ih posipaju prema prioritetima. Iz Centra 112 građanima poručuju da vozilima i dalje ne izlaze na ceste ako nije potrebno, a da u slučaju potrebe moraju imati zimsku opremu.

Direktor Javnog gradskog prijevoznika "Libertas" Đuro Deranja izvijestio je da se polako normalizira i javni prijevoz nakon što je u srijedu ujutro prometovalo svega pet autobusa.

"Autobusi voze većinom normalno. Ne voze linije 2A na relaciji Pile - Solitudo, 1B prema Novoj Mokošici, ali smo zato pojačali linije 1A, i ne vozi linija za naselje Bosanka broj 17. Prigradske linije većinom voze prema redu vožnje iako nam jutros neke linije nisu došle", rekao je Deranja.

Prema informacijama objavljenim na web stranicama Libertasa, linija 22 Dubrovnik – Imotica prometuje magistralom do Bistrine, a linije 23 (Dubrovnik – Buići), 23A (Dubrovnik – Brgat – Srebreno), 25 (Dubrovnik – Vodovađa), 26 (Dubrovnik -Majkovi), 27 (Dubrovnik – Vitaljina), 28 (Dubrovnik – Osojnik) 29 (Duba – Cavtat), 30 (Vodovađa – Cavtat), 31 (Vitaljina – Cavtat) do daljnjega ne prometuju, a linija 38 (Dubrovnik – Gruda) prometuje magistralom, ali ne preko sela Radovčići.

Kako je jučer izgledao Dubrovnik iz zraka pogledajte u spektakularnom videu. (D.B./Hina)