Drago Prgomet, kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, ocijenio jekao bacanje novca ideju aktualnog gradonačelnika Milana Bandića o povezivanju tramvajskom prugom Zagreba i Zagrebačke zračne luke "dr. Franjo Tuđman".

Drago Prgomet smatra da bi povezivanje Zagreba i Zračne luke željeznicom bilo bilo brže i upola jeftinije, a sufinanciralo bi se novcem EU fondova.

Na konferenciji za novinare Prgomet je rekao da bi povezivanje tramvajem zagrebačkog aerodroma i Zagreba koštalo oko 750 milijuna kuna, što je 10 posto gradskog proračuna, ocijenivši da bi se navedenim projektom "taj novac bacio u vjetar".

Nudimo projekt koji bi bio duplo jeftiniji, duplo brži promet lokalnom željeznicom, te sufinaciranje iz europskih fondova, naglasio je.

HDZ-ova kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, Nikolina Brnjac rekla je da bi prometnim povezivanjem tramvajem od Kvaternikovog trga s Velikom Kosnicom te potom autobusom do aerodroma, putovanje trajalo više od sat vremena, uz kako je rekla, "sreću da uhvatite autobus". A ako nemate sreće, čekati ćete sat vremena da uhvatite slijedeći autobus i doći do aerodroma, dodala je.

Kao rješenje prometnog povezivanja Zagrebačke zračne lude i Zagreba navela je povezivanje željeznicom, a tada bi to putovanje trajalo oko 15-tak minuta. Naglasila je da bi se koristila postojeća infrastruktura i bilo bi potrebno sagraditi samo odvojak od željezničke pruge do aerodroma u dužini od 6 do 8 kilometara, ovisno o idejnom rješenju.

Brnjac je rekla da u rješenju koje je ponudio Bandić, nema strateškog planiranja i bez je studije isplativosti, što znači da se ne može natjecati za novac iz EU fondova. Naše rješenje koštalo bi oko 350 milijuna kuna uz mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova od 85 posto, dodala je.

Gradonačelnički kandidat HDZ-a Drago Prgomet, rekao je da bi se takav projekt financirao i provodio transparentno, kako traži EU, naglasivši da se danas svi infrastrukturni projekti u Europi sufinanciraju iz EU fondova, osim u Zagrebu.

To je uobičajena navika vladanja ovih godina, na način da se ugovara "ispod stola i s ugovorima s brojnim aneksima", ocijenio je Prgomet. No, dodao je, kada uzimate sredstva iz EU fondova svaku kunu morate opravdati i za sve trebate imati račun i još vas kontroliraju godinama. To je ta razlika u onom što mi nudimo i ono što aktualna vlast u Gradu Zagrebu radi, rekao je Prgomet.

Prema njegovim riječima, sadašnji gradonačelnik očito ne želi povlačiti novce koji se transparentno troše i s kojima se ne može muljati.

Komentirajući, na upit, kako se trenutno u Zagrebu u predizborno vrijeme puno radi i pokrenuti su projekti, Prgomet je rekao kako mu je žao što nismo još izgradili jednu vrstu demokratske kulture da aktualna vlast ne koristi kampanju u promidžbene svrhe.

Tome smo u Zagrebu svjedoci napretek, dodao je. Najveći je problem što aktualni gradonačelnik ne razmišlja da će netko te projekte trebati završiti na ovaj ili onaj način rekao je ocijenivši da će to preskupo koštati Grad Zagreb. (Hina)