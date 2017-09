Ukoliko ste planirali odlazak na izlet za vikend, iskoristite današnji dan.

Sunce koje se pojavilo nakon kišovitih dana mnogima je popravilo raspoloženje. A i današnje jutro trebalo bi biti bez prevelikih iznenađenja. Na nebu će biti malo oblaka, ali bez kišnih proizvoda. U obalnom području Jadrana još pokoji bezopasan ostatak protekle bure.

U Zagrebu i drugdje u središnjoj Hrvatskoj subota će biti umjereno sunčana, slabo vjetrovita, uz ugodnu toplinu, s popodnevnom temperaturom od dvadesetak Celzijevih stupnjeva, ili malo višom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će biti malo ljepše nego u petak, jer kiše uglavnom neće biti. Povremeno će biti i sunčano, pa zato i malo toplije nego proteklih dana. Još će biti donekle vjetrovito.

Poprilično ugodna i topla subota očekuje i Istru i Kvarner. Puhat će uglavnom slab vjetar. U gorskoj Hrvatskoj ujutro mjestimice magla, a zatim umjereno oblačno, a u Gorskom kotaru možda gdjegdje i pokoja kap kiše.

Još jednom će najtopliji dio zemlje biti Dalmacija koju očekuju sunce i toplo vrijeme.

Ukoliko ste planirali odlazak na izlet za vikend, onda je najbolje da to bude danas jer će se u nedjelju vrijeme donekle pokvariti, uglavnom u drugom dijelu dana, i to ponajviše u gorskoj Hrvatskoj.

Naniža jutarnja temperatura kretat će se od 7 do 13, a na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna bit će od 15 do 20, a na Jadranu i do 23 °C.



U ponedjeljak će pak oblaka i kiše s osvježenjem biti u mnogim krajevima. U utorak, nasreću, znakovi proljepšanja vremena. Na Jadranu nevere će u nedjelju popodne zahvatiti njegov sjeverni dio. U ponedjeljak će se prošriti i drugdje uz buru na sjeveru.

U utorak početak proljepšanja.