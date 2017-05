"Rekli su, čujte, nažalost vaša supruga je proglašena mrtvom 19. veljače. Da, proglašena je mrtvom", kaže Stjepan Valaško, suprug gospođe Barice, koju je birokracija "ubila".

Glasačici iz Općine Sveti Petar Orehovec pokraj Križevaca nisu dali da glasuje jer je, kako su rekli, umrla. Iako je žena na glasačko mjesto došla živa i zdrava i s važećom osobnom, birokracija je bila neumoljiva.

Gospođa Barica Valaško krenula je na glasovanje, "mrtva". "Rekli su, čujte, nažalost vaša supruga je proglašena mrtvom 19. veljače. Da, proglašena je mrtvom", kaže njen suprug Stjepan Valaško. "Pa kak god je težak život čovjek želi živjeti sa svojom obitelji i tak", dometnula je gospođa Barica reporterki Nove TV Barbari Golja.

Bezuspješno je gospođa Barica na lokalnim izborima svojom slikom i prilikom dokazivala da je živa, na glasačkom mjestu u Podvinju Miholečkom. Zvao je suprug u matični ured u Križevcima. "Rekla mi je da žali slučaj, da mi je supruga proglašena mrtvom", kaže Stjepan.

Ministarstvo uprave izražava žaljenje. "Tu je vjerojatno došlo je do zamjene identiteta između dviju osoba", rekla je Jagoda Botički iz tog ministarstva.

Stjepan Valaško kaže: "Valaško Bara iz Pofukov, '34. godište, ona je preminula. To je Općina Gornja Reka, nije to blizu". Žao je i Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj. "Nadležna službenica pogreškom je poništila osobnu iskaznicu u službenim evidencijama", kazao je glasnogovornik te policijske uprave Dražen Laljek. Na pitanje je li greška onda u njihovoj nadležnosti, odgovara: "U našoj je nadležnosti, do propusta je došlo u nadležnoj referadi Policijske postaje Križevci".

"Pa kak je god teško čovjek se hvata za slamčicu i želi živjeti", kazala je Barica Valaško. "Znači, ona nije sposobna za to radno mjesto. Da radi kod privatnika istoga bi trena otišla iz firme, ali državni aparat će je štititi", rekao je Stjepan Valaško. Gospođi Barici dug život, a nadležnoj službenici - da se neko vrijeme pravi mrtva.

