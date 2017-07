Pod sloganom "Drugačije" u subotu je tajnik Gradske organizacije SDP-a Zagreba Dominik Etlinger najavio kandidaturu za njezina predsjednika na izborima koji bi se u toj najvećoj lokalnoj SDP-ovoj organizaciji trebali održati na jesen.

Dominik Etlinger je, najavljujući kandidaturu za predsjednika zagrebačkog SDP-a stranačkim kolegama i novinarima u Kulturnom centru "Ledana", rekao kako ima namjeru postati "novi, drugačiji predsjednik zagrebačkog SDP-a" i pozvao članove na zajednički napor da SDP vrate "tamo gdje mu je mjesto".

"Izgubili smo izbore u Zagrebu na svim razinama, ali zadnji put"

Kao "ekskluzivu, koju još nitko iz SDP-a nije rekao", Etlinger je rekao da su izgubili izbore u Zagrebu na svim razinama, a za gradonačelnika još u procesu kandidiranja.

"Lutali smo i oklijevali, to nije utjecalo dobro na rezultat i u konačnici podržali smo jednu dobru osobu, kvalitetnu osobu, ali osobu koja nije socijaldemokratkinja (Anku Mrak Taritaš)", rekao je Etlinger.

Kako bismo postali drugačiji i bolji, moramo biti svjesni trenutačne situacije, poručio je.

SDP je izgubio izbore za zagrebačku Gradsku skupštinu, nismo imali dovoljno jaku listu i nismo imali kriterije koje bi primjenjivali slažući tu listu, rekao je. "S 12 zastupnika, s nas tucet u prošlom mandatu, pali smo na osam i sada smo još jednog poklonili jednoj stranci u nestajanju", rekao je te obećao da SDP više nikada neće biti "posljednje utočište za stranke u nestajanju".

"SDP će biti jaka stranka. SDP više neće gubiti izbore za vijeća gradskih četvrti. Prije osam godina imali smo sva vijeća, prije četiri godine osam, danas, zasad, samo dva", kaže Etlinger.

"Izgubili smo izbore, ali izgubili smo ih zadnji put jer ako izaberemo biti drugačiji, ako izaberemo biti bolji, onda ćemo kandidata za gradonačelnika izabrati minimalno dvije godine prije idućih lokalnih izbora", poručio je Etlinger i rekao da SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika neće biti izabran u vrhu stranke ni vrhu zagrebačke organizacije, nego na terenu.

Kaže kako je raditi iste stvari na isti način i očekivati drugačiji rezultat "definicija ludosti" te zato moraju biti drugačiji. Objasnio je da to znači da prvo moraju promijeniti sebe kako bi mogli mijenjati stvari te biti drugačija organizacija - koja kreira, promovira i provodi politike usmjerene ka rješavanju realnih, svakodnevnih životnih problema.

"Moramo u SDP-u imati drugačiji pristup ljudima. Mnogi su neopravdano zaobiđeni u procesu negativne selekcije. Mnogi talenti. Mnogi ljudi nisu uspjeli dobiti priliku koju zaslužuju", ocijenio je Etlinger te poručio da će i to biti drugačije jer sustavnim radom tijekom četiri godine mnoge mogu "lansirati u prostor javne prepoznatljivosti".

"Čvrsto vjerujem da mi možemo i moramo drugačije pristupati ljudima. Ljudi su naš fokus", istaknuo je.

Etlinger je rekao kako moraju imati i drugačije vrijednosti, njegovati otvorenost prema novim ljudima i idejama, da moraju biti uključivi, pogotovo prema onima koji razmišljaju drugačije. "Tamo gdje svi imaju isto mišljenje, ne isplati se biti", kaže Etlinger.

Rekao je da moraju imati i drugačije motive, da motiv ne smije biti "vladanje" jer se tako nikad ne zavlada. "Motiv treba biti osvajanje povjerenja ljudi", svaki dan, rekao je. Motiv ne smije biti klijentelizam, njega "osuđujem, prezirem i odbacujem u svakom smislu, to je pojava koja uništava hrvatsko društvo, poručio je Etlinger.

"Klijentelist želi prepustiti neofašistima da mijenjaju identitet Zagreba"

"Najbolje u Zagrebu možemo vidjeti što klijentelizam radi od ljudi. Imamo priliku gledati posljednjih tjedana kako se bivši član Saveza komunista Milan Bandić zapravo odriče i dijela sebe mičući ime Trga maršala Tita. To što se on odriče dijela svoje prošlosti - baš me briga. Ali je naša stvar to što se odriče antifašističkih vrijednosti, koji su ustavna kategorija i civilizacijska vrijednost. Od toga nećemo odustati i tu ćemo borbu voditi, iako postoje problemi koji su trenutačno puno važniji u gradu Zagrebu," rekao je, navodeći probleme gospodarenja otpadom i zatvaranja Jakuševca te prometne probleme.

Prostor kulture, rekao je, "taj klijentelist Bandić želi prepustiti neofašistu Hasanbegoviću".

"Klijentelist želi prepustiti neofašistima da mijenjaju ne ploče, nego identitet grada Zagreba. I to je vrlo opasno. Mi moramo shvatiti da živimo u zaista ozbiljnom povijesnom trenutku i kako bi se suprotstavili opasnostima koji nam prijete moramo shvatiti da to možemo jedino okupljeni zajedno", poručio je Etlinger.(Hina)