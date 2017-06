Uz nadolazeću kraću promjena vremena, koja će zahvatiti gotovo čitavu zemlju, jedino će se u Dalmaciji nastaviti većinom sunčano, suho i vruće vrijeme. Već ujutro su u zapadnim predjelima Hrvatske moguće prve kapi kiše.

Pred nama je jedna kraća promjena vremena, ona će zahvatiti gotovo cijelu zemlju, jedino će se u Dalmaciji nastaviti većinom sunčano, suho i vruće vrijeme. Prve kapi kiše moguće su već ujutro u zapadnim predjelima, kasnije tokom dana kišnih oblaka će biti i u Slavoniji i na sjevernom Jadranu, ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi. Kiša nam možda nije najdraža pojava u ljetnim mjesecima, ali ono što će ostati iza nje jest da će se lakše disati, uz nešto niže temperature - i dalje će biti oko 30, ali i to je puno bolje od ovih 35 pa i nešto više stupnjeva.

Brzu promjenu vremena donijet će nam hladna fronta koja će se u idućim satima premještati preko naših krajeva. U takvim okolnostima će se već ujutro oblaci navući u zapadnijim krajevima, zatim bi prema sredini dana kiše moglo biti i drugdje u unutrašnjosti. Na Jadranu će biti većinom sunčano. Temperatura bez promjene na kopnu od 17 do 21, a na Jadranu do najviše 23 stupnja.

U središnjem dijelu Hrvatske u drugom dijelu dana uz više oblaka i povremenu kišu ili pljuskove, ponegdje i izraženije. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, povremeno i s jakim udarima, a temperatura između 31 i 33 stupnja.



U Slavoniji u nastavku dana će se i na istok proširiti kišni oblaci, ponegdje može biti i obilnijih pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i s jakim udarima. Temperatura do najviše 34 stupnja.



I na sjevernom Jadranu i u gorju postupno naoblačenje s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, koji popodne mogu biti i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura od 28 do 32 stupnja.





U Dalmaciji pretežno sunčano, i ovdje nešto nestabilnije - uglavnom na sjevernom dijelu i u unutrašnjosti. Puhat će vjetar južnih smjerova, a temperatura bez veće promjene. Uz ove vrućine i more se još malo zagrijalo, temperatura je od 23 do 26 stupnjeva.



Idućih dana na kopnu će biti djelomice ili pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno pa su i idući tjedan mogući lokalni pljuskovi. U ponedjeljak s nešto nižim temperaturama, zatim od utorka ponovno toplije.



U Dalmaciji će biti i dalje pretežno sunčano, na sjevernom dijelu nestabilno pa su mogući pljuskovi i grmljavina. Prema sredini tjedna će jačati jugo.



Dakle, sutra će naše krajeve zahvatiti kraća promjena vremena, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s kišom i pljuskovima, ponegdje i obilnijim, dok će se u Dalmaciji nastaviti većinom sunčano vrijeme.

