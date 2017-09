Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je, komentirajući preseljenje HOS-ove ploče sa pozdravom Za dom spremni! iz Jasenovca u Novsku, poručio da to ne znači da se taj pozdrav može koristiti svugdje osim u Jasenovcu.

"Ako ste danas dobro slušali predsjednika Vlade, to ne znači to ... On je rekao da je ovo prva od dvije faze. Danas ploča više nije u Jasenovcu, a u drugoj fazi slijedi sveobuhvatno rješenje ovog pitanja", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Otvorenom je ostavio mogućnost da u drugoj fazi pozdrav "nestane" sa HOS-ova grba. "Moguće je, ali ćemo sačekati da Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Vladi dade preporuke na temelju kojih će napraviti sveobuhvatni zakonski prijedlog kojim će nastojati riješiti to pitanje", izjavio je ministar.

Naveo je kako je premijer danas razgovarao s predsjednikom Vijeća akademikom Zvonkom Kusićem i zamolio ga da "malo intenzivira" svoj rad.

Kusić je ranije u četvrtak najavio da će se Vijeće sastati sljedećeg tjedna, a nakon toga i češće nego jednom mjesečno, kako je predviđeno, kako bi ubrzalo svoj rad. (Hina)