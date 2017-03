Bavi li se Povjerenstvo slučajem brata ministra Gorana Marića, Svetimirom Marićem i šogorom?

Ovog trenutka, aktivno ne. U bilo kojem trenutku Povjerenstvo može steći određena saznanja iz kojih bi proizlazilo da je uistinu došlo do povrede odredbi Zakona. Ukoliko bude tako, onda će postupiti i u okviru svojih ovlasti.

Jesu li se ovdje privatni interesi pomiješali s ovlastima u javnom svojstvu?

Tu prije svega treba poći od toga tko i na koji nači donosi odluke i na koji način je gospodin Marić, mislim na ministra Gorana Marića, u tome sudjelovao. Dakle postoji razlika, s obzirom na uredbu o načinu imenovanja u odnosu na trgovačka društva koja su od strateškog i posebnog interesa. To bi obuhvatilo i imenovanja u Upravi HŽ-a, međutim ta ist pravila ne odnose se na trgovačku društvo, tvrtku kćer, na Tehničke servise.

Može li ministar ili bilo tko od visokih dužnosnika na istaknutu poziciju postaviti brata, sestru ili rođake?

Dakle, ako bi on izravno donio odluku, moglo bi se smatrati da on tu nije bio nepristran i da bi takva situacija mogla predstavljati sukob interesa. Ovdje zapravo iz svega proizlazi da je tu odluku zapravo donosio netko drugi. Ja ne kažem je li u postupanju dužnosnika došlo do povrede Zakona ili ne. To zasad javnosti nije poznato. Dakle postoji razlika između izravnog odlučivanja ili korištenja utjecaja na neki drugi način, dakle upućivanje druge osobe da napravi odluku o imenovanju, umjesto dužnosnika o kojem se radi.

Smije li zagrebački gradonačelnik Milan Bandić brata ministra Gorana Marića zaposliti u Zagrebačkom holdingu? Tako je barem najavio.

Dužnosnici bi trebali biti oprezni i odgovorni i trebali bi voditi računa što proizlazi kao posljedica iz njihovih javnih izjava. Okvir Dnevnika Nove TV nije dovoljan da se uputi na sve što bi u postupanju eventualno moglo biti sporno. Tim bi se uistinu trebalo baviti Povjerenstvo kao kolektivno tijelo. Međutim, upućuje li ovakva izjava našeg gradonačelnika, a vodimo računa koliko mi zapravo imamo jedinica lokalne samouprave, da svaki čelnik nazove upravu trgovačkog društva i naprosto kadrovira i uputi ili kaže naprosto kog bi trebalo zaposliti? Je li to zapravo poruka koja se ovim šalje. Mislim da ne bi trebalo biti tako.

Zašto vas zanima doktorski studij predsjednice Kolinde Grabar Kitarović? Je li ju netko prijavio? Što je tu sporno? Tko joj plaća fakultet?

Dakle bez ulaženja u sadržaj ovog predmeta, zato što je on ovog trenutka još uvijek u pripremi, neovisno o tome što smo zaprimili prijavu još u prosincu 2015. godine, u bitnom, jedno od zakonom propisanih zabranjenih djelovanja jest to da dužnosnik ne može ostvariti neko pravo, kršenjem načela jednakosti pred Zakonom. Dakle kad govorimo o tom pravu, tu se misli na nešto drugo, ne na one ovlasti koje proizlaze iz javne funkcije. Ako s jedne strane stavite opseg poslova koji proizlaze iz protokolarnih obveza dužnosnika s jedne strane, a s druge strane količina rada i truda koji su potrebni za polaganje ispita i postdiplomski studij, onda se postavlja pitanje je li u tretmanu dužnosnica stavljena u neki drugačiji, preferencijalni položaj u odnosu na ostale studente. Ja ne kažem da je to ono čim se ovog trenutka bavi Povjerenstvo, ja samo upućujem na relevantne odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Pored toga tu su i odredbe koje definiraju što bi se eventualno moglo smatrati i nedopuštenim darom. Mi zasad samo provjeravamo i prikupljamo dokumentaciju da vidimo je li prijava osnovana ili ne.

Znači ocjene vas ne zanimaju?

Naravno (da ne).

A gdje je zapelo s putovanjem predsjednice u Ameriku?

Još uvijek smo u fazi prikupljanja relevantnih podataka i dokumentacije. Dakle ovog trenutka mi tražimo dostatnu količinu informacija za donošenje odluke bilo o pokretanju bilo o pokretanju ili nepokretanju postupka. Onog trenutka kad ćemo smatrati da je predmet u potpunosti spreman, o tome ćemo odlučivati na javnoj sjednici.