Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV u rujnu – koji su obilježili požari u Dalmaciji, potom obilne kiše i poplave, ali i premještanje ploče iz Jasenovca u Novsku te odustajanje od poreza za nekretnine i poskupljenje struje – pokazuje tko je dobitnik, a tko gubitnik, što građani misle o Vladinim politikama, ali i u kojem smjeru ide Hrvatska.

HDZ i SDP - Lagani pad, ali HDZ je u prednosti

HDZ rujan završava s potporom od 31,7 posto potpore birača, a SDP pak mjesec završava s potporom od 21,7 posto potpore. I jedna i druga stranka bilježe blagi pad – HDZ ima najlošiji rejting u 12 mjeseci, a SDP drugi najlošiji u 5 mjeseci. No, statistički značajnih odstupanja nema.

Živi zid i Most - Blagi oporavak

Živi zid je blago narastao na 8,8 posto potpore ispitanika, baš kao i Most nezavisnih lista koji rujan završava s potporom od 7,3 posto ispitanika. I Živi zid i Most blago su popravili rejting, no to je i dalje sve unutar statističke pogreške.

Stranke bez kojih se ne može vladati

Bandić Milan 365 u rujnu uživa 3,9 posto potpore, HSS 2,7 posto, a IDS 2,4 posto potpore ispitanika. HSU u rujnu završava s 1,8 posto potpore, Pametno je mjesec završilo na potpori od 1,6 posto, a strateški partner HDZ-a, HNS na 1,1, posto potpore. Reformisti su također na 1,1 posto baš kao i Promijenimo Hrvatsku s istom potporom od 1,1 posto.

Male stranke, ali "važne i glasne"

Stranke koje dobivaju manje od 1 posto potpore ukupno mogu računati na 4,3 posto potpore birača. Tako HDSSB ima 0,8 posto, HSLS kao partner HDZ-u ima 0,6 posto, Neovisni za Hrvatsku uživaju 0,4 posto, a GLAS primjerice 0,2 posto potpore birača. Raste broj neodlučnih birača, sada ih je 10,5 posto.

Hrvatski pesimizam - I dalje idemo u lošem smjeru

64 posto ispitanika misli kako zemlja ide u lošem smjeru, njih 25 posto pak misli suprotno, a ne zna njih 11 posto. Pesimizam kao da je već treći mjesec zacementiran među građanima.

Vladine politike sve se manje podupiru

61 posto ispitanika ne podupire Vladine politike, a njih 30 posto pak podupire. I to je već četvrti mjesec da nezadovoljstvo odlukama koje se donose u Banskim dvorima raste. Ne zna njih 9 posto.

Vladina koalicija postojana, ali...

Većina ispitanika, njih 64 posto misli kako će Vlada odraditi mandat do kraja. Istina, taj je broj pao u odnosu na mjesec prije, ali i dalje je velik postotak onih koji misle da će Plenkovićev kabinet 3 godine voditi Banske dvore. Tek 25 posto ispitanika misli da će se koalicija raspasti i prije.

Premijer može biti spokojan – 92 posto birača HDZ-a misli da će koalicija odraditi mandat do kraja, ali to misli i 65 posto birača SDP-a.

NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija Ipsos između 1. i 18. u mjesecu na uzorku od 968 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Za mjerenje stranačkih preferencija koristi se metoda tajnog izjašnjavanja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.

