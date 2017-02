Coca-Cola u Hrvatskoj nastavlja s projektom uređenja vježbališta na otvorenome, tzv. aktivnih zona, te će ove godine urediti njih još deset diljem Hrvatske. O gradovima u kojima će se urediti nove aktivne zone ponovno glasovanjem odlučuju sami građani koji glas za aktivnu zonu u svojemu gradu mogu dati putem mrežne stranice www.pokretzaradost.hr od 15. veljače do 15. travnja 2017. Nakon završetka glasovanja Coca-Cola će urediti vježbališta u odabranim gradovima u suradnji s gradskim upravama te će im predati aktivne zone u trajno vlasništvo.

„Projekt uređenja aktivnih zona tvrtka je pokrenula prošle godine u okviru višegodišnjega Coca-Colina projekta Pokret za radost. Uređenje prvih deset aktivnih zona naišlo je na iznimno pozitivan odjek, što nas je dodatno potaknulo da s time nastavimo i u ovoj godini. Drago nam je što su građani i mjesne vlasti prepoznali i podržali našu namjeru da doprinesemo širenju svima dostupnih sadržaja koji stanovništvo potiču na rekreaciju i kretanje te poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama. Pozivam građane da se i ove godine u što većemu broju uključe u glasovanje i doprinesu da se njihov grad nađe na popisu ovogodišnjih dobitnika“, izjavila je glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu Maria Anargyrou-Nikolić.

Uvažavajući povratne informacije i sugestije građana zaprimljene tijekom prošlogodišnjega glasovanja, ove godine građani za aktivne zone mogu glasovati unutar tri kategorije gradova – gradovi do 10 000, od 10 000 do 35 000 te s više od 35 000 stanovnika, a sustav glasovanja svim gradovima unutar kategorija omogućuje ravnopravan položaj. Vježbališta će se na otvorenome urediti u gradovima koji u svakoj od kategorija ostvare najbolji plasman zahvaljujući glasovima građana i to u četiri grada do 10 000 stanovnika, kojih je u Hrvatskoj najviše, tri grada od 10 000 do 35 000 stanovnika te tri grada s više od 35 000 stanovnika.



Kao i prošle godine ovim se projektom podržava razvoj slabije razvijenih područja kako bi se i u njima podigla kvaliteta života te se rang-lista gradova unutar pojedinih kategorija uspostavlja na temelju omjera broja glasova za pojedini grad i broja mrežnih priključaka u tome gradu pomnoženoga sa stupnjem razvijenosti toga grada prema posljednjim službenim podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.



Sve se otvorene aktivne zone i deset novih koje će se otvoriti u 2017. godini uređuju na lako dostupnim odredištima, a ove će godine u sklopu projekta biti postavljena i aktivna zona u Zagrebu kao poklon zajednici u kojoj se nalaze proizvodni pogoni Coca-Cole. Svaka aktivna zona bit će opremljena s ukupno šest sprava za vježbanje različite namjene kojima se ciljano mogu jačati mišići cijeloga tijela, a uza svaku je spravu istaknuto i pravilno izvođenje vježbi. Spravama se mogu koristiti rekreativci i profesionalni sportaši, umirovljenici i tinejdžeri, odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome. Nakon otvorenja u svakoj će aktivnoj zoni Coca-Cola organizirati i besplatne aktivnosti koje uključuju različite vrste rekreacije i savjetovanje o vježbanju pod nadzorom partnera projekta te u dogovoru s mjesnim udrugama i organizacijama kao dodatan poticaj stanovništvu na više kretanja i redovito vježbanje.

Partneri su projekta Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Crveni križ, a potporu su projektu dali Ministarstvo zdravstva, Središnji državni ured za šport te Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. I ove godine kao njegovi veleposlanici projekt podržavaju Mirza Džomba, nekadašnji rukometni reprezentativac i Antonija Blaće, televizijska voditeljica.

U sklopu projekta Coca-Cola je lani uredila i predala na korištenje vježbališta na otvorenome u Drnišu, Slunju, Hrvatskoj Kostajnici, Pleternici, Vrgorcu, Cresu, Imotskome, Visu, Komiži i Kninu.

Više podataka o Pokretu za radost 2017. i aktivnim zonama možete saznati na poveznici www.pokretzaradost.hr.