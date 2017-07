Prije četiri godine, točno u ponoć Hrvatska je postala 28. punopravna članica Europske unije.

"Mislim da smo u protekle četiri godine ostvarili pomake u smislu preuzimanja svih politika korištenja prednosti članstva no da bi naši svi građani to članstvo u EU-u ocijenili na još konkretniji način mislim da ćemo trebati pričekati referentno iskustvo punih sedam godina proračunskog okvira do 2020. godine", rekao je premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima na rubu 12. po redu skupa Dubrovnik Forum. "Tada ćemo moći zajednički podvući crtu što radimo dobro i gdje može unaprijediti naše aktivnosti".

Premijer smatra da je trajna zadaća hrvatske Vlade da poveća apsorpciju sposobnosti povlačenja europskih sredstava.

"Projekt Pelješkog mosta vjerojatno će biti najkonkretniji, najvidljiviji i najveći individualni projekt koji ćemo ostvariti u tom razdoblju", rekao je Plenković.

Vjeruje da će on pridonijeti boljem identificiranju svih hrvatskih građana s činjenicom da smo "tog 1. srpnja 2013. i ranije prije četiri godine 2009. ostvarili sve ključne strateške vanjskopolitičke zadaće od naše neovisnosti", rekao je Plenković aludirajući na ulazak Hrvatske u EU i NATO.

Svečanost ulaska u EU uz domaće političare uveličali su brojni visoki uzvanici. Središnja proslava održana je na Trgu bana Josipa Jelačića. Na pozornici se izmjenjivalo oko 700 izvođača koji su prikazali dio hrvatske baštine. Kako je to izgledalo prije četiri godine pogledajte u video prilogu.

