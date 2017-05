U četiri najveća grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kandidati za gradonačelnike svoju će šansu tražiti u drugom krugu, no kalkulacije za sastavljanje vlasti u gradskim vijećima već se rade.

Najzanimljivija i najnapetija situacija tko će s kim je u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u koju su ušle čak tri nove nezavisne liste koje bi mogle odigrati presudnu ulogu.

ZAGREB

Relativni pobjednik izbora, aktualni gradonačelnik Milan Bandić osvojio je 14 mandata, što znači da mu do većine od 51 vijećnika fali još 12 ruku. SDP je s HNS-om i partnerima dobio 13 mandata, NL Sandre Švaljek osam, HDZ sedam, lista Brune Esih pet a Zagreb je naš! četiri vijećnika. Bandić je u svom govoru u izbornoj noći najavio da će razgovarati sa svima koji su prešli izborni prag o velikoj koaliciji, no pitanje je koliko je to moguće.



Sandra Švaljek najavila je da ostaje u oporbi, dakle, koalicije za nju ne dolaze u obzir, a kazala je i da podršku za drugi krug neće dati niti Bandiću niti Mrak-Taritaš. No, zato je Drago Prgomet najavio da bi HDZ mogao podržati Bandića. Osim toga dobro su surađivali u prošlom mandatu u Skupštini - HDZ je imao priliku rušiti posljednji Bandićev proračun, no predomislili su se. Bandić je HDZ-u i Andreju Plenkoviću važan i za sastavljanje većine u Saboru gdje mu je potreban svaki glas.



S podrškom HDZ-a Bandić bi imao 21 mandat i taman bi mu dobro došlo pet onih s liste Brune Esih. Zlatko Hasanbegović postavio je za pregovore o suradnji uvjet - promjena imena Trga maršala Tita. Za listu Zagreb je naš! suradnja s Bandićem je teško ili nikako prihvatljiva. No, treba uzeti u obzir i da je zagrebački gradonačelnik koji se bori za šesti mandat, prepredni politički trgovac koji zna pridobiti ruke kada mu trebaju, a tu bi mu "na meti" mogle biti sve nezavisne liste i njihove "slabije karike".

Kada bi Anka Mrak-Taritaš pobijedila Bandića u drugom krugu, HNS i SDP bi puno teže došli do većine, u stvari bili bi osuđeni na suradnju s Bandićem.

SPLIT

Kad je riječ o jadranskoj metropoli, situacija u Gradskom vijeću Splita također je "u gusto". U drugom krugu borit će se Željko Kerum i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara koji u bitku ulaze s malom razlikom. Tako je i u vijeću koje broji 35 vijećnika. HDZ ima 11 mandata, Kerumova lista osam, stranka Pametno sedam, Most pet i SDP s partnerima četiri mandata. Bitka u drugom krugu između Opare i Keruma bit će tijesna, no poznavatelji prilika slažu se da bez obzira koji pobijedi, HDZ i Kerum u gradskom vijeću mogu surađivati. U suprotnom, teško će ijedni do većine od 18 ruku.

OSIJEK

U Osijeku s velikom prednošću u drugi krug ulazi nezavisni Ivica Vrkić koji je osvojio 37,0 posto glasova ispred HDZ-ove Ivane Šojat koja je dobila 17,17 posto. Situacija u Gradskom vijeću je tijesna. SDP i partneri koji podržavaju Vrkića imaju 10 mandata, ali HDZ je dobio isto toliko. Most je dobio pet, HDSSB tri koliko i stranka Biraj bolje, a stranka Desno ima dva mandata. No, Vrkić je i u prošlom mandatu uspio u Gradskom vijeću dobiti široku podršku, a takvu će pokušati osigurati i u ovom.

RIJEKA

"Vječni" gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel morat će ipak u drugi krug i to s bivšim HDZ-ovcem, danas nezavisnim Hrvojem Burićem. Obersnel ima veliku prednost - osvojio je 40,8 posto, a Burić 17,66 posto. U Gradskom vijeću Obersnelu, ako pobijedi, ne bi trebao biti problem osigurati većinu od 33 ruke s obzirom da je lista SDP-a i partnera osvojila 14. HDZ ima sedam mandata, AM/Živi zid četiri koliko i Burićeva lista, stranka Pametno ima dva vijećnika, a toliko je osvojio i Most.