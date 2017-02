"Svi znaju da je ukupan dug Hrvatskih autocesta 5,2 milijarde eura. Ove godine dolazi na naplatu 1,2 milijarde eura, a slijedeće godine još i više. To je veliki problem za državne financije, koji treba riješiti. Mi smo prije otprilike godinu dana, nakon što smo odustali od prodaje autocesta, u suradnji sa Svjetskom bankom krenuli u poslovno i financijsko restrukturiranje", izjavio je ministar Butković novinarima u Rovinjskom selu nakon obilaska obnovljenog dijela državne ceste DC303 Rovinjsko selo - Brajkovići - Kurili.

Vlada još nije donijela odluku

Dodao je da ti pregovori još traju, da su u završnoj fazi, no da Vlada još nije donijela odluku. Po njegovoj ocijeni, Vlada će odluku donijeti vrlo brzo jer Hrvatskoj, kako je rekao "ove godine dospijeva na naplatu 1,2 milijarde eura, a to je nešto što Hrvatske autoceste iz svojih prihoda ne mogu vratiti".

"To je jedan reformski paket mjera koji se priprema, a koji ide u cilju povećanja prihoda odnosno smanjenja rashoda u samim tvrtkama. Time želimo stvoriti i napraviti da tvrtke budu održive i stabilne i da više ne zadaju glavobolju državnom proračunu", istaknuo je Butković.

Dodao je da će uskoro taj reformski paket mjera biti prezentiran hrvatskoj javnosti. "To je jako dobra stvar te smatram da je to jedino rješenje da izbjegnemo prodaju odnosno koncesioniranje hrvatskih autocesta odnosno da one budu u rukama Hrvatske i hrvatskih građana. Uostalom, ljudi su s više od 500 tisuća potpisa dali jasan signal da ne žele takvo rješavanje problema", ustvrdio je Butković, ponovivši kako pregovori još nisu gotovo te kako će javnost za desetak dana o svemu upoznata.

Butković: "Nismo odustali od vinjeta"

Na pitanje novinara je li se odustalo od uvođenja vinjeta, ministar Butković je naglasio kako se od toga nije odustalo. "Mi moramo štititi prihode hrvatskih autocesta i ne smijemo dozvoliti smanjivanje prihoda. Analize i studije koje su sačinjene po pitanju uvođenja vinjeta nisu dale rezultate da bi se prihodi povećali na autocestama, čak suprotno", rekao je ministar.

Istaknuo je da međutim da je u pregovorima sa Svjetskom bankom i budući sustav naplate ostavljen otvorenim pitanjem. "Do kraja godine napravit će se još jedna studija, koja će sagledati sve elemente, čuvajući prihode, ali povećavajući sigurnost i činjenicu da treba povećati promet na autocestama, tako da ćemo do kraja ove godine imati odgovor", zaključio je Butković dodavši da "vinjete nisu zatvorene kao prijedlog, ali u ovom trenutku najvjerojatnije će se ostaviti ovaj sustav naplate". (Hina)