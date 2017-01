Na riječkom području bura je prevrnula kontejnere, potopila čamce i zadala brige vlasnicima plovila. U brodogradilišima je zabranjen rad dizalicama, a brodove su pridržavali remorkeri. Problema je bilo i na sveučilišnom kampusu na Trsatu, gdje je prekinuta nastava.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen javio se s dionice autoceste gdje se spajaju dva problema - orkanska bura i obilan snijeg.

"Ovdje na čvoru Vrata Jadrana upravo puše bura oko 100 kilometara na sat s udarima od 135 kilometara na sat. Temperatura je -6, a osjećaj hladnoće je -20, -30 stupnjeva. Ne pomaže ni zimska oprema, hladnoća probija i kroz jaknu i kroz rukavice. To osjećaju i cestari koji pokušavaju održati prohodnost u slučaju potrebe za Hitnu pomoć, vatrogasce i hitne službe, barem ovaj dio od Delnica gdje samo pada snijeg i puno slabije puše, da bi mogli u slučaju nevolje doći do Vrata i ovog dijela Gorskog kotara", izvijestio je Marko Balen.

"Moramo vjerovati prognostičarima da će se situacija smirivati sutra do kraja dana. Točno ne znamo, ali vjerujemo da će to tako i biti. Snijeg pada tokom cijelog dana, ali ne intenzitetom koji bi nam stvarao probleme. Ono što nam stvara probleme je orkanska bura i to na tri lokacije koje su oduvijek poznate po buri - most Krk, dionica od Svetog roka do Posedarja i ova gdje se nalazimo, od Delnica do Kikovice. Sinoć smo imali akciju spašavanja stoke, imali smo 15-ak kamiona sa stokom, pa da se ne bi smrzla morali smo izvršiti akciju prijevoza na odredište. Organizirali smo konvoj i na određenim lokacijama smo i vukli kamione", kazao je Ivica Križanić, direktor sektora održavanja HAC-ONC-a.

Vozačima savjetuje da ne idu na put dionicama koje imaju problema s burom, a ostale su dionice autoceste prohodne. Zimska oprema je obavezna.

Na jugu također zastoji i blokade. Za kamione kod Obrovca niti jedan slobodan pravac, pa su se stvorile gužve na parkiralištima i odmorištima.

