Britanski turist šetao se Hvarom obučen u kostim koji je podsjećao na džihadističkog terorista. Na glavi je nosio maramu, oko tijela lažni bombaški prsluk, a u rukama imitaciju puške.

Njegova pojava šokirala je sve koji su se zatekli u njegovoj blizini. Među njima je i Ashleigh Cowie koja je fotografiju podijelila na Twitteru.

Gobsmacked to see a British stag in #Croatia dressed as a #terrorist 2 weeks after the #BoroughMarket #terror attack #journalist #media pic.twitter.com/kjV2zMuGUQ