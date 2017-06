Incident na suđenju Zdravku Mamiću komentirao je dugogodišnji sudac i odvjetnik Branko Šerić, a pojasnio je i situaciju s iskazom Luke Modrića.

Gost Dnevnika Nove TV bio je ugledni odvjetnik Branko Šerić, koji je reporteru Andriji Jarku pojasnio jesu li scene sa suđenja Zdravku Mamiću, kada se posvađao sa svojim odvjetnicima Jadrankom Sloković i Čedom Prodanovićem te im otkazao punomoć da ga zastupaju, uobičajene na sudovima u Hrvatskoj.

Komentirao je i koliko se često dogodi situacija da svjedok poput Luke Modrića jedno kaže na ispitivanju u državnom odvjetništvu, a na sudu promijeni iskaz.

Naš je gost 40 godina proveo u sudnicama diljem Hrvatske, 20 godina sudac, 20 godina odvjetnik. Gospodine Šeriću, je li neuobičajena situacija da se usred suđenja otkaže punomoć?

Neuobičajeno je, ali događalo se. Naime, dođe do pucanja u odnosu odvjetnika i klijenta, međutim bolje je da se dogodi van sudnice nego u samoj sudnici.

U čemu je razlika kad klijent otkaže punomoć odvjetniku odnosno kad odvjetnik otkaže punomoć klijentu?



Razlika je značajna. Naime, kad odvjetnik otkaže punomoć, dužan je raditi još 30 dana, a kad klijent otkaže punomoć, onda to stupa na snagu odmah.

Kako to prevenirati? Može li se to uopće prevenirati?

Može. Jednostavno, predsjednik vijeća mora procijeniti da se može dogoditi takva jedna nepredvidljiva situacija. Dakle, ipak to na neki način treba predvidjeti. Potom takvom optuženiku može dati odvjetnika po službenoj dužnosti. Bez obzira hoće li on u međuvremenu angažirati nekog odvjetnika od povjerenja, uvijek će tu biti u sudnici odvjetnik po službenoj dužnosti i neće doći do zastoja.

Velike se rasprave već dva dana vode oko iskaza Luke Modrića. Objasnite nam kakva je razlika u iskazu koji date pred USKOK-om ukliko ga promijenite na sudu. Što to znači?

To znači da je došlo do izvjesne promjene ili nekog dijela iskaza ili kompletnog iskaza, međutim USKOK ima mogućnost da predočava svjedoku iskaz koji je taj isti svjedok dao pred USKOK-om, da ga upozorava na razlike, i na kraju je na sudu, na sudskom vijeću, da procijeni koji je iskaz vjerodostojniji. Pogotovo će se poslužiti drugim dokazima - direktnim ili indirektnim - koji će potkrijepiti točnost jednog od ta dva iskaza. I na tome će bazirati presudu.

Dakle, oni moraju odlučiti kome pokloniti povjerenje?

Tako je, da li onom iskazu koji je dao pred USKOK-om ili ovom iskazu koji je dao u sudnici, a pogotovo ako su nijanse u pitanju. Onda će sud procijeniti zbog čega je došlo do tog odstupanja.

Gospodine Šeriću, hvala vam na ovim pojašnjenjima.

Hvala vama.



