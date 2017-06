"Poštujem odluku gospodina Stiera, po meni je bila nepotrebna u ovom trenutku, ali njegovo je pravo da ocijeni kako i na koji način može najbolje politički djelovati", rekao je Branko Bačić novinarima u Saboru.

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić danas je izjavio kako poštuje odluku Davora Ive Stiera da podnese ostavku na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, no drži da je ona bila nepotrebna, dok Stierove riječi da će se kao politički tajnik HDZ-a snažnije angažirati na terenu ne iščitava kao najavu njegove kandidature za predsjednika HDZ-a niti smatra da će napustiti stranku.

"Poštujem odluku gospodina Stiera, po meni je bila nepotrebna u ovom trenutku, ali njegovo je pravo da ocijeni kako i na koji način može najbolje politički djelovati", rekao je Bačić novinarima u Saboru.

Stierova ostavka neće utjecati na jedinstvo HDZ-a

Ne smatra da će Stierova ostavka utjecati na odnose i jedinstvo u HDZ-u. "HDZ je snažan i jak, jedinstven, tako da ostavka na mjesto potpredsjednika Vlade ni na kakav način neće utjecati na jedinstvo unutar HDZ-a. Dapače", kazao je Bačić i istaknuo da "HDZ od ranih devedesetih nije bio ovako jak". Navodi pritom da je stranka na čelu vladajuće većine u parlamentu, ima 19 od 21 ministra, uključujući i premijera, da upravlja sa 62 grada, 204 općine te ima 13 župana.

Veseli se, dodaje, suradnji sa Stierom u Klubu HDZ-a u Saboru i u tom kontekstu doživljava njegovu ostavku.

Upitan postoji li mogućnost da Stier ode iz Kluba HDZ-a, poput Zlatka Hasanbegovića, Bačić odgovara da Stier, kao politički tajnik HDZ-a, u jučerašnjoj izjavi o ostavci "nije dao ni naslutiti da će na bilo koji način napustiti HDZ". "Dapače, rekao je da osobno daje podršku predsjedniku Vlade i HDZ-a. I uvjeren sam da će zajedno sa mnom i ostalim zastupnicima HDZ-a u idućem razdoblju podržavati rad predsjednika Vlade i Vlade u cjelini", ističe Bačić.

U stranci se, kaže, nije razgovaralo o tome treba li Stier napustiti mjesto političkog tajnika HDZ-a, a na pitanje koji je njegov stav o tome, Bačić navodi: "O tome ću raspravljati kad za to dođe vrijeme. U ovom trenutku, kažem, Stier se vraća u Sabor, bit će saborski zastupnik i kao predsjednik Kluba mogu govoriti o njegovom angažmanu u Klubu".

Na primjedbu novinara kako su mnogi Stierovu najavu da će kao politički tajnik više djelovati na terenu iščitali kao unutarstranačku borbu, pa i Stierovu ambiciju da preuzme stranku, Bačić kaže da on to nije tako iščitao. "Ne, nisam iz njegove izjave iščitao da se kani kandidirati za predsjednika HDZ-a, već da želi pridonijeti novom snažnijem demokršćanskom ozračju u stranci", poručio je.

Rasprava i glasovanje o Pejčinović Burić početkom idućeg tjedna

Na dodatni upit znači li to da HDZ-u fali demokršćanstva, Bačić odgovara kako to treba pitati Stiera, a da on osobno smatra kako svojim političkim djelovanjem, radom, životom svjedoči kršćanska načela, "i zbog toga sam dijelom HDZ-a". "Mislim da Stier ima pravo na svoje mišljenje, stav i drago mi je da će zajedno sa mnom surađivati ovdje u Saboru", ističe predsjednik HDZ-ova kluba.

Bačić je najavio da će rasprava na saborskim odborima o Mariji Pejčinović Burić kao novoj ministrici vanjskih i europskih poslova biti početkom idućeg tjedna, a odmah potom i glasovanje na plenarnoj sjednici. A ovaj tjedan će se, kaže, napraviti "rekonfiguracija članstva te predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta u odborima koji nisu usklađeni s novom parlamentarnom većinom u Saboru".

"Uvjeren sam da će gospođa Marija Pejčinović Burić kao nova ministrica sjajno obavljati posao u Vladi i na taj način ćemo nastaviti u jednom, rekao bih, mirnom razdoblju koje je pred Vladom", kazao je. (Hina)