Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru, tvrdi da ni Plenković ni Cvitan nisu izašli iz svojih ustavnih ovlasti te ga čudi agresija SDP-a.

Na pitanje hoće li HDZ u srijedu na saborskom Odboru za pravosuđe podržati raspravu o glavnom državnom odvjetniku, Branko Bačić kazao je kako su HDZ i Vlada itekako zainteresirani da se utvrde sve okolnosti u aferi "Dnevnice". Na dnevnom redu Odbora je točka o neovisnosti rada državnog odvjetništva.

"Prema tome mi nemamo nikakvog razloga kočiti raspravu i da na toj raspravi sudjeluje glavni državni odvjetnik. No, pitanje je koliko on može davati informacija o predmetu o kojem se vodi istraga. Ovdje možemo govoriti o načelnim stvarima i ustavnim kategorijama. Želim reći da niti je državni odvjetnik, a još manje predsjednik vlade izišao iz svojih ustavnih ovlasti kada su zajedno održali presicu u vladi a nakon što je predsjednik vlade utvrdio da se afera "Dnevnice" ne zaustavlja makon vlade Zorana Milanovića nego se nastavlja i dalje. Stoga me jako čudi agresija koju je iskazao Klub SDP-a danas. Tim više jer smo mi u HDZ-u, kada je otvorena afera, vrlo oprezno davali ocjene o možebitnim krivcima za cijelu aferu. A sada kada predsjednik vlade želi da se do kraja utvrde sve činjenice, onda iz SDP-a dolazi neviđena agresija prema predsjedniku vlade i zaboravljaju da je ta afera otvorena u vrijeme vlade Zorana Milanovića", ustvrdio je Bačić.

Istkanuo je kako je do preokreta u aferi "Dnevnice" došlo prije svega zbog interne istrage u Vladi koju je naložio premijer a ne istrage Tomislava Sauche.

"Kada je utvrdio da su se takve isplate nastavile i nakon Vlade Zorana Milanovića, pozvao je glavnog državnog odvjetnika i s time ga upoznao", kazao je Bačić dodaviši da se Cvitana neopravdano proziva jer istragu još nije dovršio.