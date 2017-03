Božo Petrov, predsjednik Sabora i stranke Most, rekao je da USKOK istragu o aferi "Dnevnice" širi i na Hrvatski sabor.

"Ured za opće poslove obavlja poslove i za Vladu i za Sabor, i sasvim je normalno da će DORH pročešljati svu dokumentaciju. Očekujem da se to promptno i pomno istraži", kazao je Božo Petrov, javlja N1.

Dodao je da s razrješenjem Terezije Matić, koju je Vlada na sjednici u srijedu razriješila dužnosti šefice Ureda za opće poslove, on nema ništa.

"To određuje Vlada, to ćete morati pitati premijera. S detaljima o istrazi nisam upoznat, ne vidim potrebe da ja djelujem na bilo kakav način, za to postoji glavi državni odvjetnik", rekao je Petrov, dodajući da vjeruje da je predsjednik Vlade Andrej Plenković imao razlog za to.

Rekao je i da je rasprava o radu DORH-a stavljena na dnevni red Sabora. "Jedina je poteškoća što sada više zakona izlazi iz Vlade i morat ćemo još više podignuti tempo rada, ali vjerujem da će i to doći na red u vrlo skoro vrijeme", rekao je Petrov.

Tijekom jučerašnjeg dana su Davor Božinović, aktualni predstojnik ureda premijera te Neven Zelić, koji je na tom mjestu radio u vladi Tihomira Oreškovića, dali iskaz USKOK-u o aferi "Dnevnice".

Također je otkriveno i da je Sandra Zeljko premještena u vladin Ured za razminiranje iz kojeg je, nakon teksta o lažiranju srednjoškolske svjedodžbe, poručeno da će provjeriti te navode.