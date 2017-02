"Prije će, ako bude do tog scenarija došlo, doći do parlamentarnih izbora nego do preslagivanja. Preslagivanje nije moguće. Žao mi je što o toj temi moram govoriti iz razloga jer se ona više napuhuje nego što je realna", poručio je Božo Petrov u emisiji Hrvatskog radija "S Markova trga".

Upitan postoji li mogućnost da se nakon lokalnih dogode i parlamentarni izbori, odgovorio je: "Vjerujem da bi oponentima dobrodošli novi izbori no moram ih razočarati jer u ovom trenutku ne vidim takav scenarij".

Na predstojećim lokalnim izborima, rekao je, Most i HDZ su takmaci, ali se borba s lokalne neće preslikavati na državnu razinu. "Tko bude bolji nek' pobijedi", poručio je.

Očekuje, kazao je, i podršku koalicijskog partenra HDZ-a te drugih političkih stranaka oko Mostovog prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je u javnoj raspravi.

Petrov očekuje potporu sa svih strana

"Očekujem ne samo potporu partnera nego i drugih stranaka i mislim da je vrijeme da završimo s prošlošću i okrenemo se budućnosti", rekao je čelnik Mosta.

Most je tim prijedlogom, kaže, konačno htio završiti priču u ustašama i partizanima. Misli i da otvaranje arhiva ne bi trebalo biti posebno dramatično za hrvatske političare.

"To ne bi trebalo biti nešto posebno dramatično za hrvatske političare osim ako oni nešto veliko ne kriju, no vjerujem da bi tada oni trebali sami sebe isključiti ako su nešto posebno loše radili u prošlosti", rekao je Petrov.

Slučaj autoplagiranja ministra Barišića

U Mostu su se, kazao je, godinu i pol nadali i vjerovali da će pomirba, raščišćavanje ili zaborav moći napraviti svoje i bez da se arhivi otvore. "Kad smo vidjeli da se manipulira s podacima i oni se koriste za obračune u trenutku kada se ne može govoriti o krucijalnim temama za Hrvatsku, onda smo odlučili s tim završiti i dati i povjesničarima da preuzmu ulogu u hrvatskoj povijesti, a ne da se njome osobnim interesima koriste političari", rekao je Petrov.

Čelnik Mosta osvrnuo se i na slučaj navodnog autoplagiranja doktorata ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića o čemu se očekuje odgovor Sveučilišta u Augsburgu, a na pitanje očekuje li novi 'tektonski poremećaj' u koaliciji, odgovorio je: "Ne bi trebao biti, a kada bi došlo do tog scenarija zaista vjerujem i očekujem da ne premijer nego i ministar povuku svoj potez, ali ne vjerujem da će do toga doći".

O sukobu interesa

Petrov je opetovano kometirao i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je protiv njega odlučilo pokrenuti postupak u vezi s imenovanjem šogora u nadzorne odbore komunalnih tvrtki.

"Što se tiče moga šogora zaista ne vidim da smo pogriješili jer je to i stranka odlučivala i druge lokalne samouprave, a on nije stekao imovinsku korist", poručio je.

Napomenuo je i kako je tijekom posljednjih tri i pol godina trebao četiri puta odlaziti kod rodbine i moliti da se ne prijavljuju na različite natječaje. (Hina)