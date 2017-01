Republika Hrvatska danas obilježava 25. godišnjicu međunarodnog priznanja. Tom je prigodom u Saboru izjavu za novinare dao i Božo Petrov, predsjednik Hrvatskog sabora.

"Svim građanima Republike Hrvatske čestitam 25. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, čime smo stekli političku potvrdu svih borbi koje su imali građani Hrvatske devedesetih da bi, i uz sve silne žrtve i uz gubitke svojih bližnjih, osigurali danas nama slobodu i neovisnost. Nadamo se da ćemo moći opravdati njihovo povjerenje, da ćemo moći izgraditi Hrvatsku kakvu su oni sanjali.

Imamo mogućnosti, imamo potencijal, i nadam se zaista da će oni na nas u budućnosti biti ponosni onoliko koliko smo mi danas ponosni na stvoritelje Hrvatske."

"Šef oporbe (Davor Bernardić, op.a.) poručuje da je Hrvatska mogla bolje u ovih 25 godina, traži razgovor s vama. Vi ste rekli da ćete razgovarati; kada će biti taj razgovor, kada će ta kava?", pitala je Petrova novinarka Nove TV Ivanka Čuljak.

"Ja se nadam da će biti kava već ovaj tjedan, bili su i praznici, prije toga je bilo razdoblje puno različitih obveza, a i sada je na isti takav način krenulo, ali ja vjerujem da će zaista biti kava i sastanak već ovaj tjedan.

Na pitanje hoće li on njega pozvati odgovorio je: "Naravno, uopće nije problem tko će koga pozvati, bitno je da se sastanak održi, da se napravi konsenzus o nekim najvažnijim pitanjima. Također, bitno je naglasiti da je vrlo važno zaštititi na svaki način državne tvrtke koje upravljaju nacionalnim prirodnim resursima.

Ne želim da nam se dogodi situacija za osam ili deset godina da kako danas raspravljamo o Ini i spašavanju Ine, da za deset godina razgovaramo o vodama, šumama, infrastrukturi. Imali smo već dva loša primjera, imali smo telekomunikacijsku infrastrukturu koja je prešla u privatno vlasništvo, imali smo sada i situaciju s Inom. Ne želim da se to dogodi s Hrvatskim vodama, s Hrvatskim šumama, a već su išli prijedlozi zadnjih deset godina, u dva navrata, da bi se i to također trebalo privatizirati.

Od samih početaka razgovora s našim partnerom mi smo imali konstruktivne rasprave, uvijek su na stolu bili argumenti i na kraju su argumenti bili ti koji su prevladavali, način kako se donosila odluka. Tako da u trenutku kada zajednička radna skupina, povjerenstvo koje će se formirati donese odluku, ja vjerujem da će to biti na temelju argumenata, a ne na temelju toga što je tko rekao u javnosti i kada. Do sada nije bilo drukčije i ne vidim zbog čega bi se i u ovom slučaju postupilo na bilo kakav drukčiji način, drukčije od onoga ponašanja kako smo do danas funkcionirali.

Ukoliko privatizacija HEP-a, odnosno 25 % minus jedna dionica, bude najbolji model od svih modela, zašto ne, uz ustavne promjene."