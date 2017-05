Božo Petrov poručio je kako je Andrej Plenković proceduralan porgreška koja se dogodila Hrvatskoj.

Šef Mosta Božo Petrov u Splitu je predstavljao kandidate za lokalne izbore te pritom i komentirao dnevnu politiku.

"Oni koji predstavljaju Most na lokalnim izborima, pokazali su u dvije godine na nacionalnoj razini da su to ljudi koji se zaista bore za javni interes, da nema borbe za osobni interes. Birači, oni koji glasuju za Most, njih ne zanimaju fotelje, nego što se u državi promijenilo, a priznat će svi oponenti - kada se Most pojavio na sceni, sve se promijenilo. Promijenili smo standarde, ne želimo da se ova država pretvori u proceduralne pogreške. A ako o njima govorima, onda je Andrej Plenković proceduralna pogreška koja se dogodila Hrvatskoj", rekao je Petrov, prenosi N1.

Komentirao je i odluku o ukidanju rješenja o proširenju istrage protiv Tomislava Sauche.

"Nitko danas u Hrvatskoj, tko koristi zdrav razum i logiku, ne može zaključiti da to nema veze s onim sramotnim glasovanjem u Saboru. Mi smo tada govorili da ono što se dogodilo, ona trgovina, da je to sramota, da je to dno dna, ali neka su svi ljudi u Hrvatskoj to vidjeli, neka danas vide, nega daju glas takvom HDZ-u. Ako im je dosta takve politike, neka daju glas Mostu. Mi smo pokazali da zaista znamo kvalitetno voditi lokalne samouprave, gradove dignuti iz milijunskih iznosa. U njima se sigurno nisu dogodile proceduralne pogreške", kazao je Petrov.

"Plenković bi bio dobar suradnik Beča i Pešte"

Čelnik Mosta Božo Petrov prethodno je u Šibeniku podržao Ivicu Ledenka, kandidata za župana šibensko-kninskog, te Ivu Glavaša, kandidata za šibenskog gradonačelnika na lokalnim izborima, a osvrnuo se i na izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića kako postoje sistemske stranke poput HDZ-a te one koje samo kritiziraju i "protestne antisistemske stranke u nastajanju" te ocijenio da bi Plenković bio dobar suradnik Beča i Pešte zbog načina na koji se danas ponaša.

"Vjerujem da bi danas i Radić i Starčević bili protiv takvih stranki, da bi bili antisistemski i revolucionarni, a da bi premijer bio suradnik Beča i Pešte. U ovom trenutku mi smo oni koji ne pozivaju na revoluciju, ali pozivamo građane da izađu na izbore jer na taj način mogu reći dosta takvom načinu vođenja i lokalnih samouprava, županija i države. Želimo stabilnu državu bez korupcije i klijentelizma", poručio je Petrov. (Hina/D.I.)