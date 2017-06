Ivanka Dujmić, radnica koja je u Provjerenom progovorila o mobingu koji je nad njom provodio poslodavac, dobila je obavijest iz državnog odvjetništa! Na optuženičkoj klupi sjedit će njezina bivša nadređena Marina Čolić, gazda Bosiljko Stanić i njegov sin Mihovil.

Nakon što je Državno odvjetništvo potvrdilo optužnicu za Marinu Čolić, Bosiljka Stanića i njegovoga sina Mihovila zbog optužbi za mobbing na radnom mjestu, Ivanka Dujmić, bivša zaposlenica dotičnih moći će mirnije spavati. Tereti ih se po točkama kaznenog zakona za zlostavljanje, ponižavanje i vrijeđanje na poslu, ali i za onemogućavanje udruživanja u sindikat. Dokaz je ovo kako se o nepravdi isplati javno progovoriti.

"Našao sam kuvertu u poštanskom sandučiću, unio sam ju u kuću, stavio na stol pred sebe i 5 minuta sam gledao da li da je otvorim ili ne. S obzirom da smo prije tjedan dana dobili isto obavijest od državnog odvjetništva da je istraga završena i da će se sad, u roku 15 dana, optužnica podignuti ili odbaciti", kaže Željko Dujmić.

Ivanka je bila iznenađena, bila je skeptična te nije vjerovala da će se sve odigrati na taj način, ali jest. I to godinu dana nakon što su podnijeli kaznenu prijavu. Vrijeđanja, zlostavljanja, ponižavanja na poslu dovela su je do psihičkog sloma. Strah koji joj se godinama tjerao u kosti nikako da nestane.

"Još uvijek moje liječenje traje, iako je prošlo godinu dana, ja redovno svaki mjesec idem psihijatru na kontrole i terapiju koristim", požalila se Ivanka.

"A kojim bi vi metodama? Dajte me savjetujte na koji način da mi zamolimo narod da dobro radi, da brzo radi. Dajte me naučite! Da li stado misli ili predvodnik stada misli?", riječi su poslodavca koje su odjeknule Hrvatskom. Ivanka koja je 14 godina šutjela i radila, nakon psihičkog sloma progovorila je o svemu što se unutar tvrtke događalo.

Ivanka naravno ne želi da on kao poslodavac propadne, nije zlopamtilo, samo želi da on promijeni odnos prema radnicima, jer zna da pate kao što je ona patila, a nju je slomilo. Da se radi u nemogućim uvjetima i da se provodi mobing potvrdile su i brojne druge radnice te tvrtke. Neke bivše, neke trenutne. Sve tajne 1200 zaposlenika izašle su van.

"Ako ti ja kažem da ćeš raditi do 12, radit ćeš do 12 i pišat ćeš krv, pa mi prekinuo vezu", kaže Anđa Jurić, bivša djelatnica pizzerije u vlasništvu tvrtke Boso. "Uslijedila je opomena pred otkaz i kazna od 500 kuna."

"Znači za jednu trulu rajčicu, ma čak nije ni trula, imala je par flekica skinuo mi je s plaće 300 kuna", kaže Ana, djelatnica koja je željela ostati anonimna. "Potpisujem svaki mjesec svaki nalog kao da sam išla kao kontrolor voća ili nečeg drugog, u neka susjedna sela ili gradove, pa on tu upiše sebi iznos koji želi", kaže druga djelatnica.

Radnici su također dobivali upute što i kako reći ukoliko dođe inspekcija rada. Tu uputu pročitali smo tada direktoru Staniću, a on je negirao da su radnice imale takve upute te tvrdio da svi rade po radnom vremenu. Ipak, nakon priloga na Provjerenom, inspekcija rada u trgovini u kojoj je radila Ivanka pronašla je 4 nepravilnosti. Godinama se o tome šutjelo, jer posla u Slavoniji nema i nitko ne želi dobiti otkaz. Brojne prijašnje inspekcije, govorili su nam radnici, bile su nakolnjene poslodavcu. Pa kako bi onda radnici vjerovali u institucije?

Kako je inspekcija do tada radila objašnjava nam radnica Ana. "Sanitarna inspekcija kaže da operemo, tipa, ovaj dio frižidera i onda uzme uzorak. Dobijemo upute za točno određeni dio, tipa, jednu kocku koja se dezinficira i tada se uzme uzorak."

Morale su ispuniti i norme koje je nemoguće dostići, primjerice prodati 5 tisuća kifli u tjedan dana. "Ukoliko se ne ispuni norma ide kazna meni, mom poslovođi i kontroloru po 200 kuna", sjeća se Ivanka. Kako bi izbjegle kaznu, odnosno smanjile iznos za koji znaju da će iz njihovog džepa otići, pribjegavale bi drugim taktikama.

"Ako nam fali neki manji broj do određenog broja onda mi to kucamo i platimo, opet nam je bolje 100 kuna ili 120 nego 200", kažu radnice. A robne marke te trgovine, onaj višak koji se ne proda ne može se vratiti na skladište, pa su im kuće bile pune hrane isteklih rokova.

Radnici su također morali potpisivati sporazum o prestanku ugovora o radu. Tako radnik nije imao prava na potraživanja, gubio bi naknadu s burze, a poslodavac sa sebe skine teret plaćanja otpremnine. "Tako bianco morali smo potpisati i vratiti, drugi primjerak nije nama ostao, morali smo ga vratiti nazad u firmu."

"Poslije toga što je bilo u Provjerenom svi dobivaju normalno otpremnine, svi. Do tada nisu svi dobivali", čudila se jedna radnica. I dan danas nitko ne želi stati pred kameru, pa čak ni oni koji tamo više ne rade. Rizik je to koji u životu ne žele.

"Ne vidite me zato što ne radim, a ovo je mala sredina i naravno puno ljudi me poznaje i mislim da on može napraviti tako da se ja više nikad ne zaposlim", zabrinuta je još jedna anonimna radnica. Ona je iz te tvrtke uspjela otići i kaže sretna je zbog toga, iako su bitne promjene uslijedile nakon što je Ivanka istupila.

Otkad je Ivanka javno progovorila što se događalo na njezinom radnom mjestu, nove radnice svjedoče o naglim promjenama. Rade radno vrijeme po zakonu, bez duplih šihti, od tada nema kazni za radnike ni putem mailova ni telefona, samo nekad u četiri oka bez svjedoka.

Metode prijetnji su se promijenile, kažu, ali ne skida se više s plaće. Ono što je ostalo jednako je da radnici moraju trošiti 700 kuna tamo gdje rade, nešto za što se prije prijetilo najgorom kaznom. Sada više nema izvješća mailom koliko je tko potrošio, ali kako radnice kažu, to je još uvijek nepisano pravilo.

Zadnja prijetnja koju je Ivanka primila bila je ona njezine nadređene o promjeni radnog mjesta, to je bila kap koja je prelila čašu. Ta nadređena sada je na optuženičkoj klupi, a Ivanka je od tog događaja postala druga osoba. Ne može podnijeti biti među ljudima, to joj stvara nelagodu. PTSP i dijagnoze povezane sa proživljenim šokom i stresom učinile su svoje.

Vjeruje Željko vratit će se njemu njegova Ivanka, a on je tu uz nju. Zato ju je i motivirao da progovori, medijima, policiji, državnom odvjetništvu, inspekcijama, a hrabrost za to je smogla zbog drugih zaposlenika. U optužnicu je uvršteno i kazneno djelo onemogućavanja udruživanja u sindikate.

Sada se stvari mijenjaju. Sve što je Ivanka govorila potkrijepila je pisanim dokazima, a to je urodilo optužnicom. Za kazneno djelo zlostavljanja, vrijeđanja i ponižavanja na poslu predviđena je zatvorska kazna do dvije godine, a za zabranu organiziranja u sindikate do godine dana.

