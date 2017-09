Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u utorak je na Bledskom strateškom forumu sudjelovala na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova, održanom u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi, te održala niz bilateralnih sastanaka s kolegama iz više zemalja.

Marija Pejčinović Burić komentirala je i dijalog sa Slovenijom koji se vodi zbog poznatih razlika vezanih na arbitražni proces i arbitražnu odluku koju su prije više od dva mjeseca donijeli arbitri.

U kraćoj izjavi za novinare u pauzi konferencije, ministrica Pejčinović Burić potvrdila je da se na Bledu sastala s nadbiskupom Richardom Gallagherom, tajnikom Svete Stolice za odnose s državama, te s francuskom ministricom za europske poslove Nathalie Loiseau, a kontakte sa sudionicima konferencije nastavit će i kasnije tijekom dana.

Ministrica je u izjavi za novinare komentirala i neka stajališta slovenskih novinara i dužnosnika da je Hrvatska "izolirana" u svojoj poziciji kako je arbitražni proces kompromitiran krivnjom Slovenije i da treba voditi dijalog o novom rješenju, te da nepriznavanjem arbitražne presude krši međunarodno pravo.



Odgovarajući na takve ocjene, Pejčinović Burić je kazala da je pitanje poštovanja međunarodnog prava za Hrvatsku iznimno važno, te da je iz arbitražnog procesa izašla upravo zato jer se Slovenija tog načela u arbitraži nije držala pa je arbitražu kompromitirala zbog čega je potrebno naći takvo rješenje koje će odgovarati objema državama.



Hrvatska je u proces arbitraže bila ušla suvereno i u dobroj vjeri, a upravo način kako je Slovenija kompromitirala taj proces ne bi smio biti primjer drugim zemljama u okruženju koje nastoje riješiti svoja granična pitanja, naglasila je hrvatska ministrica.

"Hrvatska se drži stanja kao i do sada"

Prema njenim riječima, Hrvatskoj je žao što je do kompromitacije procesa došlo, i žali što arbitri svojom odlukom nisu donijeli rješenje koje bi odgovaralo objema stranama, ali je upozorila da postoji i odredba suda po kojoj je u procesu arbitraže bilo kršeno međunarodno pravo.



No, unatoč tome, Hrvatska u Sloveniji želi imati partnericu i doći do obostrano prihvatljiva rješenja partnera koji pregovaraju na ravnopravnoj osnovi, istakla je ministrica Pejčinović Burić.



"Sigurna sam da rješenje želimo naći i kao ravnopravni partneri radimo na rješenju", dodala je u vezi priprema za slijedeći planirani sastanak premijera dviju država.



Naglasila je također da se stanje na terenu, u pogledu kontrole granice, nije promijenilo nakon što su arbitri donijeli svoje rješenje na čijoj implementaciji inzistira Slovenija.



"Hrvatska se drži stanja kakvo je bilo i do sada", dodala je.



Stajalište hrvatske vlade o arbitražnom procesu i arbitražnoj presudi komentirao je u utorak na Bledu novinarima i slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, rekavši da je hrvatsko protivljenje primjene arbitražne odluke "skandalozno" i da pokazuje kako Hrvatska "nema argumenata" kojima bi zanijekala ocjene Slovenije i dužnosnika Europske komisije kako je arbitražno rješenje potrebno poštivati jer je dio međunarodnog prava, te da je implementacija arbitražne presude obveza i slovenske i hrvatske strane.



Kako javljaju slovenski mediji, Erjavec se s hrvatskom ministricom tijekom konferencije u utorak susreo samo protokolarno i kurtoazno, dok bilateralne razgovore ne smatra potrebnim dok hrvatska vlada ne promijeni stajalište vezano na arbitražnu presudu. (Hina)