Hrvatska danas drugim krugom izbora završava kreiranje lokalne vlasti. Kampanja koja je trajala službeno 13 dana, za mnoge traje zapravo puno dulje.

Danas završavaju lokalni izbori, no ovaj put pravo glasa da bira župane, gradonačelnike ili općinske načelnike ima 2.793.147 biraca ili 927 tisuća birača manje u odnosu na prvi krug budući da su u mnogim sredinama izbori završili izborom župana, gadonačelnika i načelnika.



Na prvom krugu lokalnih izbora 21. svibnja imali smo 576 funkcija diljem Hrvatske, a danas samo 166.



Hrvatska je prije dva tjedna izabrala 8256 vijećnika u županijskim skupštinama i Skupštini grada Zagreba, gradskim i općinskim vijećima.



A evo što se još bira. Glas treba dati za devet župana gdje spada i grad Zagreb, 55 gradonačelnika te 102 općinska načelnika. Jer je u prvom krugu izabrano 12 župana, 73 gradonačenika te 326 općinskih načelnika.



Zanimljivo kako su u prvom krugu u 46 gradova i općina održani izbori gdje je bio samo jedan kandidat.



Zbog dijela odabranih lokalnih dužnosnika umjesto 6618 biračkih mjesta diljem Hrvatske, otvoreno ih je 4473. Birališta su otvorena u 7 sati ujutro, a zatvaraju se u 19 sati.



A i procedura izbora je jednostavna. Naime, u 9 županija gdje nisu izabrani župani, birači će dobiti plave glasačke listiće. U gradovima i općinama gdje nisu izabrani čelnici izvršne vlasti birači će dobiti bijele glasačke listiće.



I pobjednik je onaj tko dobije i jedan glas više u odnosu na protukandidata.



Državno izborno povjerenstvo u 20 sati počinje objavljivati neslužbene rezultate izbora. Obzirom na dosadašnja iskustva do 20:30 moglo bi biti obrađeno i do 50 posto biračkih mjesta i već bi se mogli naslutiti izborni pobjednici, ali i gubitnici.



Postoje i sredine gdje će se voditi bitka za svaki glas i tu će rezultate trebati čekati dok se ne prebroji i posljednji listić.