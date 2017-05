Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija imaju sve veći broj necijepljene djece, više od 30 posto.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u vrtiće se ne mogu upisati djeca koja nisu cijepljena, pa to negdje izaziva probleme. Iz Zavoda za javno zdravstvo upozoravaju, necijepljenje djece može dovesti do epidemije.

Bez cijepljenja nema vrtića

Vrtići imaju obvezu provjeravanja jesu li djeca cijepljena prije samog upisa.

„Ako zateknemo da djeca nisu cijepljena redovito upućujemo roditelje da se jave svom pedijatru i da izvrše svoju zakonsku obavezu, uvijek je taj rok nekih pola godine do jeseni da probaju riješiti taj problem s cijepljenjem“, kaže Ana Kralj, zdravstvena voditeljica, dječji vrtići Dubronvik.

Ako se djeca ne mogu cijepiti zbog nekih zdravstvenih problema, potvrda o upisu u vrtić ovisi o pedijatru.

„U tom slučaju liječnik pedijatar na odgovarajući način s nekakvim opaskama dozvoli upis u vrtić“, kaže Nada Marković, pedijatrica Doma zdravlja Dubrovnik.

Roditelji ne žele cijepiti djecu unatoč epidemiji

U Splitu je nedavno izbila epidemija ospica, koje godinama nije bilo, no brojni roditelji i dalje ne žele cijepiti svoju djecu.

Split i Dubrovnik spadaju u najniže procijepljenosti djece u Hrvatskoj, necijepljene djece je više od 30%.

„Cijepljenje protiv difterije, tetanusa i hripavca, ova primavakcinacija je negdje oko 62 %, a cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubeule je na nekih 64 % za 2016. godinu. Znamo da je ciljni obuhvat minimalno 95 %“, kaže Matko Lakić, ravnatelj ZZJZ-a Dubrovačko-neretvanske županije.

Bolesti protiv kojih se djeca cijepe mogu imati ozbiljne posljedice, upozoravaju u Zavodu za javno zdravstvo. Upravo kako bi se spriječilo širenje takvih bolesti donesena je odluka da djeca koja nisu cijepljena ne smiju u vrtiće. Struka to smatra zaštitom, no neki roditelji to vide kao diskriminaciju.

