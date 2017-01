"To je jedna od naših mjera poticanja čitanja, ali i nastojanja da knjižnice budu mjesto na kojima se neće samo čitati nego i sudjelovati u brojnim programima koje imamo", rekla je Ivančica Đukec Kero, pomoćnica ravnateljice KGZ-a.

U provođenju odluke Knjižnicama je u susret izašao Grad Zagreb, a besplatno članstvo djece do 15 godina odnosit će se, uz djecu koja imaju prebivalište u Zagrebu, i na područje Zagrebačke županije, mjesta koja nemaju knjižnicu, a pokriva ih bibliobusna služba te zaprešićku Gradsku knjižnicu.

Đukec Kero najavila je da se do 2020. planira postupno uvesti besplatna članarina za sve do 18. godine života, no sada će se na mjesečnoj bazi pratiti rezultati nove odluke, trendovi i troškovi, koliko će se novih korisnika upisati. Za one koji su već korisnici članarina će se besplatno produžiti.

Po njezinim riječima, znalo se događati da roditelji upisuju samo jedno dijete po obitelji ili su pak željeli posuđivati preko svoje iskaznice, no s besplatnim članstvom takve će se situacije izbjeći.

"Želimo da se djeca osjećaju dobrodošlom u našoj knjižnici, a sada će svako dijete moći imati iskaznicu na svoje ime", napomenula je.

Odluka o pravu na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba za djecu od rođenja do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina donesena je na sjednici zagrebačke Gradske skupštine od 20. prosinca, a u skladu i sa Strategijom razvoja Knjižnica grada Zagreba.

Kako je obrazloženo, odluka je donesena "u svrhu stjecanja navika čitanja, poticanja sveukupnog obrazovanja djece te radi zaštite standarda djece, učenika i njihovih roditelja u okviru ukupne demografske i pronatalitetne politike".

Knjižnice grada Zagreba najveća su mreža narodnih knjižnica u Hrvatskoj - jezgru čine Gradska knjižnica i Knjižnica Božidara Adžije koje su središte organizacijske jedinice KGZ-a, koja okuplja još dvanaest područnih knjižnica s mrežom od dvadeset sedam ogranaka na ukupno četrdeset i dvije lokacije, dva bibliobusa sa 78 stajališta u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. (Hina)