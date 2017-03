Gradonačelnik Milan Bandić najavio je nekažnjavanje u ZET-ovim vozilima - ako vam je prvi put bez karte.

Ako ste prvi put uhvaćeni bez karte u ZET-ovim vozilima, ako ste pogrešno parkirali ili čak zauzeli mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom, bit će vam oprošteno!

U slučaju da vam ipak kontrolor naplati kaznu, postupak je jednostavan - žalite se, najavio je gradonačelnik Bandić gostujući na Radio Sljemenu.

Bandić je rekao da će oprost vrijediti za sve bez karte u ZET-ovim vozilima i sve one koji su pogrešno parkirali, čak i za one koji su parkirali na mjesto za invalide iako za to nemaju pravo.

Prokomentirao je i činjenicu što je Svetimiru Mariću, bratu ministra Gorana Marića, ponudio mjesto u ZET-u.

"Za vrhunske stručnjake u Holdingu uvijek ima mjesta, bez obzira kako se tko zove. Radi se o čovjeku koji ima zavidnu karijeru, i u ZET-u i u integriranom prometu bi nam ljudi tog profila dobro došli", rekao je Bandić.