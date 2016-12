Juraj Zdunić (78) otišao je od kuće u predgrađu Pertha još u srijedu proteklog tjedna, oko 16 sati, a njegov automobil je pronađen dva dana kasnije, pored autoceste i 60 kilometara sjeverno od Pertha.

Lokalna policija pokrenula je potragu proteklog petka te ne isključuju mogućnost i da je Zdunić zaboravio kud je krenuo pa se izgubio.

U potragu je uključeno stotinjak ljudi, među kojima je 80 volontera te svi zajedno temeljito pretražuju divljinu oko mjesta gdje je pronađen Zdunićev automobil.

"Imamo pse, imamo terenska vozila, imamo hrpu ljudi ovdje koji traže nestalog gospodina"rekao je za australski ABC policijski narednik Ian Lind.

Policija je pronašla otiske stopala u međuvremenu ali Zdunića još uvijek nisu pronašli. Isto tako, zaprimili su i dojave lokalaca o tome da je viđen na području potrage ali te se dojave još uvijek provjeravaju.

Potraga se nastavlja, a policija ne pokazuje namjeru odustajanja, poručio je narednik Lind.

