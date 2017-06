Sve teža ekonomska situacija i iseljavanje, napunili su osječki azil za napuštene pse. U ljetnim mjesecima pritisak je još veći jer mnogi neodgovorni vlasnici, zbog odlaska na odmor, svoje ljubimce izbacuju na ulicu.

Zbog nadolazeće ljetne sezone i odlaska na odmore, neki vlasnici ostavljaju svoje pse na ulici. Ljeto je jedva počelo, a osječki azil je već pun. Istodobno se smanjuju zalihe hrane pa iz azila apeliraju na pomoć.

Alen Banović iz Osijeka istaknuo je kako on nikad ne bi ostavio svog psa kad odlazi na odmor. "Najbolje ga je vodit'. Ne bi ga ostavio, nema teorije. To sad postane član obitelji", kaže on.

No, nemaju svi psi takve vlasnike, pa neki ljeti završe na ulici. Napuštanje pasa zabranjeno je Zakonom o zaštiti životinja, propisane kazne za fizičke osobe su do 15.000 kuna.

Napušteni psi smještaju se u azil, a neodgovorni vlasnici uglavnom prolaze nekažnjeno jer im se, zbog kršenja još jedne zakonske obveze, teško ulazi u trag.

"Nekako je najveći problem kod toga što psi nisu čipirani, što još uvijek ne postoji kvalitetna kontrola populacije pasa", kaže Lucija Baraban, Udruga Pobjede.

Osječki azil ovih se mjeseci suočava i s manjkom hrane. "Tijekom godine dobivamo ostatke iz studentskog kampusa, a kako je ljeto i studenti su na dopustu, sad je to jedan veliki nedostatak", zabrinuta je Valentina Cerić, volonterka.

Građane pozivaju da doniraju suhu hranu ili ostatke od ručka.

"Može se osim suhe hrane pomoći i na način da se skuplja stari kruh ili recimo, naši sugrađani skupljaju ostatke i smrzavaju ih cijeli tjedan, pa onda za vikend dođu u azil i donesu", nadodaje Valentina.

U skloništu je trenutačno 180 pasa, među kojima ima i tromjesečnih štenaca. Svakog dana od 10 do 18 sati volonteri ih socijaliziraju i šetaju, pa većina pronađe novi dom. "Prošle godine na skrb smo primili preko 300 pasa, točnije 332, a udomili smo ih 300, što nam je rekordna brojka", kaže Lucija.

Sa strožim zakonom, koji se uskoro očekuje, trebalo bi biti više reda. Baš kao i zadovoljnih pasa poput onog s početka priče.

