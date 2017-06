Medijima se danas obratila i Anka Mrak Taritaš, istaknuta HNS-ovka i saborska zastupnica te stranke.

Medijima se danas obratila i Anka Mrak Taritaš, istaknuta HNS-ovka i saborska zastupnica te stranke. Na pitanje kako će HNS dalje, kazala je: "Što se mene tiče, lokalni izbori su završili u nedjelju, a danas je četvrtak. Probajte shvatiti što se sve desilo kroz ponedjeljak, utorak i srijedu, sada treba duboko udahnuti i vidjeti.

Jučer sam, izlazeći sa Središnjeg odbora stranke, zatvorila vrata za sobom i zatvorila vrata u HNS-u.

Dakle, ja ću kada dođu ministri glasati protiv i samim time prestaje moje članstvo u HNS-u, kao što sam cijelo vrijeme i govorila. Uvijek je 'usta moja, hvalite me' najteže, ali odradila sam dosad puno toga. Bila sam dobra ministrica, neki kažu čak i odlična, ali to nek' oni kažu. Jednako tako sam dva saborska mandata uspjela dobiti preferencijalnim glasovima, i na taj način HNS-u povećala broj zastupnika u Saboru. Nadalje, na izborima u Gradu Zagrebu, koji su bili teški, i nisu bili jednostavni, 131 tisuća sugrađanki i sugrađana dalo mi je povjerenje da bih mogla biti gradonačelnica".

"Jučer je završio moj put u HNS-u. U životu postoji nešto što je jako važno. Postoji ime i prezime, postoji obraz, i postoji da ja mogu doći bilo gdje popiti kavu i pritom se ne osjećati nelagodno i loše. Jednako tako, u politici postoji i nešto što smo zaboravili, a to je dosljednost. Ja sam dosljedna sa svojim izjavama, dosljedna sam prema onome što sam dosad radila i takva ću biti ubuduće."

"Ne treba nitko nikog nigdje zvati, treba zdrave glave razmisliti. Drugog svibnja sam rekla: u slučaju da HNS ode s HDZ-om, tu za mene nema mjesta. To nije moj HNS. Možda je odluka što se tiče HNS-a najbolja moguća, zašto treba biti dobro ono što ja mislim. Dvije trećine, ili tri četvrtine ljudi je jučer na Središnjem odboru stranke diglo ruku da je budućnost HNS-a da bude junior-partner HDZ-u. Možda je to dobra odluka i ja im želim svu sreću. Ja tu sebe ne vidim.

Mislim da to na našoj političkoj sceni dovodi do onoga što nam svi kažu - niste vjerodostojni, niste dosljedni, mi za vas glasamo i biramo vas, a vi napravite nešto drugo. Ja to ne želim biti."

Na pitanje jesu li ti ljudi prevarili birače, kazala je: "Svatko treba odgovarati za svoja djela. pretpostavljam da je odluka dobro promišljena, rečeno je - to je zaokret u politici HNS-a za 180 stupnjeva, zaista je veliki zaokret, svatko treba odgovarati, i svatko treba moći pogledati u oči svakog birača, kao što ja gledam vas. Svakog ću pogledati u oči i reći - ja sam dosljedna. Želim biti dosljedna jer želim da na izbore ide što više ljudi i da vjeruju u ono za što glasaju. Na ovaj se način šalje kriva poruka građanima RH - ne znate za što glasate".

Upitana o njenom saborskom mandatu, odgovorila je: "Moj saborski mandat osvojen je na temelju nešto malo manje od 20.000 preferencijalnih glasova. To vam je otprilike vrijednost dva mandata. Prema tome, moj saborski mandat je tu, ostat ću saborska zastupnica dok Sabora bude u ovom sazivu, i apsolutno ću i dalje politički djelovati, ali kao nezavisna zastupnica. Dopustite da prespavamo, dopustite da duboko udahnemo. U ponedjeljak ujutro, nakon što sam ustala nakon burne kampanje u gradu Zagrebu, startala sam na -10, završila na +30, probajte samo to zamisliti, meni u ponedjeljak telefon nije prestajao zvoniti. I sad sam kasnila jer cijelo vrijeme odgovaram na telefon ljudima koji su razočarani, ljudima koji pitaju što dalje. Ja samo kažem - smirite se, prespavajte, nemojte donositi ishitrene odluke".

