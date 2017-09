Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, obratio se novinarima nakon zasjedanja Kluba HDZ-a u Saboru.

Premijeru je bilo postavljeno pitanje o Agrokoru, odnosno zašto je na sastanak s Ivicom Todorićem slao ministricu gospodarstva, Martinu Dalić.

"Nema nikakvih zamjena teza. Hrpa informacija se zadnjih dana reciklira. Treba se vratiti 6 mjeseci unatrag i reći da je Todorić došao do Vlade, a ne Vlada do njega. Kompanija se nakon snižavanja rejtinga, praktički našla pred stečajem. Došlo je do blokade, nije bilo opskrbe dućana i Vlada je tada reagirala doslovno u zadnji trenutak. Našom reakcijom omogućeno je normalno funkcioniranje kompanije i njezino restrukturiranje, stabilnost hrvatske ekonomije i uspješnost najbolje turističke sezone otkad nas ima", kazao je Plenković.