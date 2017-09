I dok stižu kritike vezane uz Pelješki most, premijer Andrej Plenković upravo je u posjetu Livnu, Mostaru i Širokom Brijegu.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Livnu se sastao s čelnicama općine i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Nakon obilaska srednje strukovne škole, čiju je obnovu financirala Hrvatska, premijer je rekao da je potpora projektima u BIH dosad bila značajna. Razgovaralo se i o otvorenim pitanjima.

"Govorili smo o nekim problemima koji muče Općinu Livno kada su u pitanju odnosi s RH. Tu je prije svega pitanje jezera i naknade od strane HEP-a, kao i nama dosta značajna dva granična prijelaza. Nadamo se da ćemo ono što ćemo danas tražili, da će se nešto i učiniti po tom pitanju", rekao je nakon sastanka načelnik Općine Livno Luka Čelan.

Posjet premijera Plenkovića BiH prati reporter Nove TV Mario Jurič.

"Hrvatska financira brojne projekte u Bosni i Hercegovini - od kulture i obrazovanja do zrdravstva. Tijekom posjeta Livnu premijer je obišao školu u koju se iz hrvatskog proračuna do sada uložilo oko milijun kuna. Razgovarao sam sa stanovnicima Livna, ali i predstavnicima škole, koji takve projekte ističu važnima i vrlo značajnima, no s druge strane vide brojne probleme - iseljavanje stanovništva i manjak radnih mjesta. Vlada u budućnosti razmatra veća izdvajanja za projekte u BiH. S druge strane, u Livnu se uskoro otvara i hrvatski konzulat, što bi Hrvatima, ali i drugim stanovnicima na tom području, moglo puno olakšati. U ovim trenucima premijer se očekuje u Širokom Brijegu gdje bi se trebao sastati s čelništvom Širokog Brijega, no premijera i druge političare ovdje je dočekala Udruga zaboravljenih branitelja koji također imaju brojne otvorene probleme. Nakon Širokog premijer odlazi u Mostar", izvijestio je za Vijesti u 17 Nove TV Jurič.

Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr