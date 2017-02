Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u subotu je komentirao modele otkupa Molovih dionica Ine poručivši kako je IPO HEP-a, model za otkup dionica Ine od strateškog partnera MOL-a koji se temelji na prodaji 25 posto dionica HEP-a putem inicijalne javne ponude, "najučinkovitija, najbrža, najjednostavnija i najčistija varijanta s najmanje aktera, a državi koja je vlasnik omogućuje da kontrolira proces u cijelosti".

Plenković je to rekao novinarima na saboru Zajednice žena HDZ-a upitan o napisima o novom modelu otkupa Ine putem holdinga koji bi bio u rukama države, a činili bi ga HEP, INA, Plinacro i Janaf.

"Ljudi koji se bave energetskim sektorom i žele dati svoj doprinos koriste i medije kao sredstvo komunikacije. Vlada je otvorena za iznalaženje najsmislenijeg rješenja. Opcije su na stolu, ona koju smo rekli na početku IPO HEP-a je itekako na stolu jer ne generira novi dug i želimo proces koji će biti transparentan i izvodiv", rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li dobre rezultate porezne reforme koja je građanima donijela nešto novca pojesti najavljena poskupljenja rekao je: "Porezna reforma je jako dobar potez ove vlade i to se već i osjeća. Ono što je sigurno da zbog naknade za obnovljive izvore energije pojeftinjenje struje neće biti onoliko koliko smo mi željeli. Što se tiče plina, puno je spekulacija. Zadaća koju sam dao nadležnom ministarstvu je da se učine maksimalni napori da poskupljenje plina na europskom tržištu ne osjete građani i potrošači i kada na temelju razgovora i konzultacija dođemo do najboljeg rješenja tada ćemo ga objaviti".

Upitan hoće li poskupljenje plina dovesti do 'lančane reakcije', Plenković je uzvratio kako je zadaća da se učine maksimalni napori da ne dođe do novih tereta na građane, a da se vodi računa i o tome što cijena plina na europskom tržištu varira "To nije nešto na što hrvatska vlada može utjecati", ustvrdio je Plenković.

Upitan o kritikama Europske komisije da od sredine 2015. Vlada ne provodi strukturne reforme Plenković je uzvratio kako Europska komisija očekuje dalje iskorake, a radit će se kroz okvir Nacionalnog programa reformi kojeg koordinira potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

Komentirao je i uredbu Vlade o raspodjeli sredstava od igara na sreću kazavši kako je to "uredba koja se donosi na godišnjoj razini i nastojalo se iz kontroliranja iskorištenosti dati adekvatna sredstva svima koji su inače korisnici".

"Mislim da je distribucija po mom sudu napravljena pravedno. Poruka je osnovna - od sporta do civilnog društva i humanitarnih organizacija - dobit će svoj dio kolača", poručio je.

Na pitanje o tome kako je Ministarstvo vanjskih poslova proširilo svoje stajalište o ljudskim pravima i vjerskim slobodama na očuvanje braka kao zajednice muškarca i žene što su neki diplomatski krugovi ocijenili 'konzervativinim', Plenković je odgovorio kako je tu bilo riječi samo o "pojašnjenju nekih stavova".

"Mislim da je bila riječ samo o pojašnjenju nekih stavova kada su se formulirala zajednička stajališta EU za Vijeće za ljudska prava EU i ne vidim u tome nikakvu dramu", rekao je Plenković dodajući kako tome ne bi pridavao veliku pozornost.

Premijer je također opovrgnuo i nagađanja kako je zapelo s ratifikacijom Istambulske konvencije rekavši kako je resorno ministarstvo Nade Murganić nadležno za to te kako postoji radna skupina koja se time bavi i "stvar je u procesu".

Plenković je komenitrao i negativnu ocjenu koju je Agrokor dobio od agencije Moody's rekavši kako vlada cijelu priču "temeljito prati".

"Pratimo situaciju i očekujem i od vlasnika i managementa Agrokora da obazrivo odgovore na izazove koji su pred kompanijom vodeći računa o njenoj financijskoj stabilnosti, dobavljačima", rekao je. (Hina)