Davor Ivo Stier ipak, iako se očekivalo, nije dao konkretne i jasne razloge svojeg odlaska iz Vlade.

"Iako nije izrijekom rekao da je riječ o HNS-u Davor Ivo Stier se ne slaže s koalicijom s HNS-om. U ovom trenutku, sat i pol nakon što je javnosti priopćio da je dao neopozivu ostavku, još uvijek nema nikakve reakcije iz HDZ-a, ali niti Vlade. Dakle, Stier nije izrijekom spominjao HNS, no vrlo je jasno da je protiv toga. Međutim, on se ne misli politički umiroviti, nastavit će djelovati kao saborski zastupnik HDZ-a i potporu Andreju Plenkoviću u Saboru neće uskratiti. Međutim, rekao je da će se nastaviti zalagati za demokršćanske vrijednosti kroz stranku - jedan član, jedan glas, ne samo pri izboru predsjednika stranke već i svih ostalih stranačkih funkcija. Prošli tjedan, kada se finalizirao ovaj dogovor s HNS-om, iako je on politički tajnik Davor Ivo Stier nije sudjelovao u pregovorima s HNS-om oko preslagivanja i vladajuće većine. Puno je bilo nagađanja i spekulacija, danas ih je sve prekinuo i rekao da se povlači iz Vlade. Nije tajna da je Davor Ivo Stier bio veliki zagovaratelj koalicije s Mostom. Nakon što je taj politički brak pukao rekao je da bi bilo poštenije da se ide na izbore, međutim Andrej Plenković je odlučio sve karte staviti na HNS. Stier je otišao možda i na svoj posljednji službeni posjet u Oslo, a tko će ga zamijeniti odluka je na premijeru. U ovom trenutku se spominje jedno ime - Marija Pejčinović Burić, državna tajnica. Međutim, to ćemo vidjeti u narednim danima. dakako, čekamo i reakcije iz HDZ-a i Vlade", izvijestila je ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova reporterka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović.

"Stier je loše radio svoj posao"

A iako reakcija iz HDZ-a nema, oporba je itekako po tom pitanju bila aktivna.

Saborski zastupnik SDP-a Orsat Miljenić izrazio je u ponedjeljak zadovoljstvo što je ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier dao ostavku, ocijenivši da je loše radio svoj posao.

"Načelno, to je njihova stvar, stvar HDZ-a, oni očito ne mogu međusobno funkcionirati. Moj osobni stav je jedan manje i to je dobro. Drago mi je da je otišao, oni rade loše, a on je bio jedan od predvodnika tih loših, makar ni drugi ne rade dobro. Sad će morati stiskati zube i dizati ručicu za ono s čime se sad kao ne slaže, neka se tuku, neka rade što hoće", izjavio je Miljenić.

Stieru zamjera stav prema ljudskim pravima. "On predstavlja mene i vas, a ne predstavlja mene, iznosi stavove koji nisu moji, doveo nas je u rang Poljske i Mađarske, on je kao političar različit i drago mi je što više neće raditi taj posao jer ga je radio loše", kazao je Miljenić.

Osvrnuo se i na koaliciju HDZ-a i HNS-a ocijenivši to lošom politikom koju će osjetiti i građani. "HNS-ovci koji su otišli su foteljaši, imate slučaj Janice Kostelić, a veliki branitelj ljudskih prava Štromar se o tome nije očitovao. Fotelje su tople, slatke i ostat će tu. Isto se odnosi i na HDZ. To je jedna loša politika i građani će to tek osjetiti. Na nama kao oporbi je da ukazujemo na to i da nudimo rješenja".

HDZ, kazao je Miljenić, za njega nije demokratska stranka i smatra da to neće ni biti bez obzira na najave da će uvesti glasovanje po principu jedan čovjek jedan glas.

Na upit novinara kako komentira to što će Stier ipak ostati u stranci iako je dao ostavku na mjesto ministra i potpredsjednika Vlade, Miljenić je kazao: "To se kaže ni piškit, ni kakit. Ne znam, baš me briga. Neka kaže ako se slaže ili ne slaže. Bitno je razotkriti što misliš i stajati iza toga".

"Stierova ostavka pokušaj jačanja utjecaja nezadovoljnih koalicijom HDZ-HNS"

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je ostavku ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera pokušajem jačanja utjecaja članova HDZ-a koji su nezadovoljni koalicijom s HNS-om, dok je Mostov saborski zastupnik Miro Bulj kazao da je ona očekivana s obzirom na to što je Stier zastupao u predizborno vrijeme.

"Stier je najavio da će kao politički tajnik obilaziti teren, biti među članovima i građanima, možda nam slijedi neka unutarstranačka borba unutar HDZ-a. Govorio je i o tome da treba uvesti načelo jedan čovjek jedan glas, a to je suprotno načinu na koji su donesene sve ove bitne odluke posljednjih dana gdje ih je premijer Plenković donio s nekakvim užim krugom savjetnika, Božinovićem, Šeksom i ostalima", izjavio je Grmoja u Saboru ocijenivši Stierovu ostavku kritikom posljednjih događanja i najavom "nekakvog jačanja utjecaja unutra HDZ-a".

"Sigurno da ta struja koja baš i nije zadovoljna s koalicijom s HNS-om jača i sada je taj broj zastupnika u Saboru dosta velik", dodao je Grmoja.

Iako nije želio precizirati koji su to članovi HDZ-a nezadovoljni, Grmoja je kazao da se zna tko su bivši ministri koje premijer Andrej Plenković nije stavio u novu vladu i koju su nezadovoljni događajima pritom spomenuvši Antuna Klimana i Miru Kovača, te troje zastupnika koji su se se odvojili od HDZ-a.

Nije želio špekulirati kao će se najnoviji tijek događaja odraziti na koaliciju HDZ-a i HNS-a.

Miro Bulj je izjavio da je Stierov potez očekivan s obzirom na ono što je najavljivao u predizborno vrijeme.

"HDZ i HNS su isključivo u trgovačkoj neprincipijelnoj koaliciji. Stier je postupio po svojoj savjesti", kazao je.

Na pitanje očekuje li još ideoloških sukoba, Bulj je odgovorio da to treba pitati Miru Kovača, Milijana Brkića i HDZ. "Činjenica je da je Stier postupio kako on smatra da treba postupiti. On je cijelo vrijeme zastupao stavove birača koji su ga izabrali i očito nije mogao podnijeti da se drukčiji stavovi stranke, koje su obećali narodu, sada odjednom mijenjaju".

"Poslao je dvojaku poruku, no bio je jasan da će zastupati demokršćanske stavove i da zbog toga odlazi, zbog onoga zbog čega su birači dali glas HDZ-u. U biti on zbog toga više nije ministar vanjskih poslova", izjavio je Bulj.

Ni Grmoja ni Bulj nisu željeli dati ocjenu Stierova rada kao ministra jer mu je, navode, mandat prekratko trajao. Bulju, međutim, najaviše smeta što u pregovorima Srbije s EU Hrvatska, dok je Stier bio ministar, nije blokirala 23. poglavlje vezano uz pravosuđe. (Hina)