Njemačka je prva priopćila da Hrvatska mora poštovati odluku arbitražnog suda. No, reakcija u Njemačkoj na govor premijera Andreja Plenkovića u Ujedinjenim narodima nije bilo.

U Njemačkoj nema reakcija na premijerov govor u UN-u. Njemačka je, naime, dva da pred izbore. Bundestag je raspušten, a vlada je u ''leru''. Sve što nije u fokusu izbora je stavljeno u hladni pogon.



Ali, Njemačka je prva priopćila da Hrvatska mora implementirati odluku arbitražnog suda i to iz više razloga – Njemačka je snažna zemlja koja, što je sasvim jasno, osobito nakon Brexita udara ton cijeloj EU, pa i samoj Europskoj komisiji. I Njemačka kao i Europska komisija ne žele da u budućnosti zbog nekog presedana imaju problema zbog sličnih takvih graničnih sporova primjerice spora između Srbije i Kosova. Negdje u budućnosti. Njih zapravo ne zanima sadržaj arbitražne presude.

Njemačku zanima interes. Ona prije svega ima velik interes u tom dijelu Jadrana. Prije svega luku Kopar koja otvara Sloveniji put na otvoreno more. Oni žele graditi željeznicu kojom bi povezali sa svojim najvećim lukama. Primjerice, lukom Hamburg. I to je dio Jadrana u kojem će se graditi LNG terminal na Krku, terminal za transfer američkog ukapljenog plina prema Baltiku koji izravno u tom slučaju ruši cijenu ruskog plina i konkurira sjevernom toku 2 – njemačko-ruskom plinskom projektu. Tako da je tu više razloga. Smatram da premijer Plenković nije u UN-u izrekao ništa ishitreno, bez snažnih saveznika koji su mu spremni čuvati leđa u ime svojih interesa i nacionalnih interesa RH.

Izbore u Njemačkoj dobit će demokršćani na čelu s Merkel

U Njemačkoj su u nedjelju parlamentarni izbori. Ključno je pitanje tko će biti treći. Parlamentarnu većinu će definitivno dobiti demokršćani na čelu s kancelarkom Angelom Merkel.

Socijalisti će biti drugi, ali pitanje je tko će biti treći. Ankete pokazuju da veliku mogućnost za to ima Alternativa za Njemačku, krajnje desničarska stranka. Ukoliko se to dogodi, ona će u tom slučaju biti lider oporbe u Bundestagu i samim time bi im pripala neka važna mjesta i važni odbori poput odbora za financije. Tako da su zadnja dva dana kampanje socijalisti i demokršćani upregnuli sve snage da se to ne dogodi.