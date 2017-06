Rezultati drugog kruga izbora pokazuju pravo retoričko lice političara. „Pravo lice“ zbog toga što više nema kalkulacija, vaganja riječi kojima će privući možda još koji glas.

Sad su sigurni i više ništa ne može promijeniti konačan rezultat. Pobjednici pokazuju svoj egoizam, taštinu i samohvalu, a gubitnici nedostatak dostojanstva u porazu. I ponovno, najbolji primjeri i jedne i druge retorike su Milan Bandić, egoist par excellence i Željko Kerum koji gubi i posljednji tračak dostojanstva u porazu.

Sve one floskule koje je Milan Bandić izgovorio: nisam ja pobijedio, nisu oni pobijedili, Zagreb je pobijedio, samo su zgodne figure koje prosipa bez reda i promišljanja. No, pravo Bandićevo retoričko lice je ono koje je tašto, pretjerano i neukusno samouvjereno: on bi mogao predavati politiku, ne na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, nego na Sorboni. On u sebi ujedinjuje i Tuđmana i Račana i Radića. On je prvi i jedini u povijesti osvojio šest mandata zaredom.

S druge strane, Željko Kerum daje izjavu (uz povike „lopovi, lopovi“ iz njegovog stožera) tvrdeći da da postoji zavjera protiv njega, „mašinerija“ usmjerena da ga uništi, ali „narod to ne voli“. Jer, naravno, on kao čovjek iz naroda, točno zna što narod voli, a što ne, što narod misli, u što vjeruje.

S obzirom na to da su i Bandić i Kerum u svojoj taštini izgubili doticaj s realnošću, za vjerovati je da bi u slučaju poraza i Bandić galamio o nepravilnostima. Ovako, kao pobjednik, čita lekciju svima koji su mislili da u Zagrebu prolaze „negacije“, „destrukcije“...

