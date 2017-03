"Izgleda da je sada osumnjičena osoba koja je bila najbliža njegova suradnica, osobno njegova, koja je de facto spajala gospodina Cvitana gospodinu Plenkoviću. Zamislite taj paradoks!", kazao je Gordan Maras.

Novi razvoj zbivanja u aferi "Dnevnice" komentirao je u srijedu i jedan od najaktivnijih SDP-ovih saborskih zastupnika Gordan Maras. "Mi smo od početka govorili da bismo voljeli da DORH temeljito i brzo odradi svoj posao, da se vidi što se tu desilo. Očekivali smo da će se ovako nešto desiti. To je nešto što je očito trajalo, a što nažalost baca sjenu na organizaciju i rad unutar same Vlade, ali drago nam je što se sada vidi kako gospodin Saucha vrlo vjerojatno s time nema nikakve veze.

Tražimo od DORH-a da to konačno temeljito, do kraja i brzo raščisti, jer to je ono što hrvatsku javnost, a i sve nas zanima, da se vidi što se tu zbilja desilo i tko je odgovoran za to što se dogodilo.

Nije nam drago što je gospodin Plenković prvih dana lakonski govorio, kao da je sve jasno, a na kraju je ispalo da se i za vrijeme njegovog mandata dešavalo da se kradu dnevnice. I to suradnica koja praktično sada postaje osumnjičena osoba, a sjedila je ispred njegovog ureda. Zato evo i poruke gospodinu Plenkoviću - da se manje bavi PR-om, a više istinom i činjenicama. To bih mu preporučio. Neka ne brine brigu kako će to ispasti u javnosti pa da onda zove gospodina Cvitana da daje izjave i donosi zaključke prije nego što se zna što je istina. Nadam se da će nas DORH vrlo brzo i nakon temeljite istrage upoznati s onim što je istina."

Ogroman interes javnosti u Hrvatskoj i šire

Na pitanje kakva je dosad bila istraga, je li bila temeljita ili nije, Maras je odgovorio: "Mislim da sada svi u Hrvatskoj imaju dojam o tomu da su se neke stvari propustile napraviti. Nemoguće je da de facto gospodin Saucha dolazi do nekih zaključaka i saznanja, a da to DORH nije napravio, pogotovo kad se radi o vrlo ograničenom broju ljudi. Tu se radi o možda pet, šest, sedam ljudi, koji se de facto mogu ispitati u nekoliko dana. Nevjerojatno je da gospodin Saucha u dva tjedna, odnosno deset dana otkad je izašao iz pritvora, uspijeva napraviti nešto što DORH nije mogao zaključiti ranije.

Mislim da bi bilo bolje da se ni DORH ni Vlada ni gospodin Plenković ne bave PR-om nego da istražuju činjenice i da odgovore hrvatskoj javnosti. Ukoliko se pokaže ono u što sada mi svi skupa duboko vjerujemo, da je gospodin Saucha nevin, onda će mu i DORH morati priznati da su neke stvari možda bile i nepotrebne".

Upitan kolika je tu odgovornost Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika, Maras je ustvrdio: "Pa gospodin Cvitan je najodgovorniji. Kada se radi o sustavu, gospodin Cvitan je na vrhu sustava i on je najodgovorniji što se tiče cijelog postupka. Interes javnosti oko ovog slučaja, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, ogroman je, radi se o uredu premijera, jednog, drugog, pa sada i gospodina Plenkovića. Tu su propusti puno vidljiviji, zahtijevaju puno veću odgovornost nego u nekim drugim situacijama, kada se radi o tehničkim stvarima koje se odrađuju. Ovdje se moralo temeljito ispitati sve, i to prije nego što se ponude određeni zaključci".

"Vratilo mu se kao bumerang"

Na novinarsko pitanje smatra li da bi Cvitan trebao podnijeti ostavku ako se pokaže da je bilo propusta, kazao je kako prvo treba vidjeti što se desilo. "Na kraju cijelog slučaja siguran sam da će svi imati određene zaključke, pa tako i SDP. Duboko vjerujemo da gospodin Saucha nije napravio ono za što ga se tereti, a s druge strane da su se neki ponijeli na način na koji nije primjereno.

Govorim o gospodinu Plenkoviću, koji je već u startu imao određeni stav, koji mu se kasnije vratio kao bumerang. Ispalo je kako on govori da on kontrolira, a u biti mu se pod nosom sve dešavalo. Izgleda da je sada osumnjičena osoba koja je bila najbliža njegova suradnica, osobno njegova, koja je de facto spajala gospodina Cvitana gospodinu Plenkoviću. Zamislite taj paradoks!

Zato treba uvijek biti čvrsto na tlu, ne treba poletjeti i donositi zaključke prije nego što se vidi točno što se desilo. To je moja topla preporuka gospodinu Plenkoviću - prije razmišljati o istini i o činjenicama nego o tome kako će se to odraziti na vaš rejting i o PR-u."