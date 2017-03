U Tribunju se nastanila najotrovnija riba na svijetu. Napuhača ili fuga je riba čiji otrov, tetrodotoksin, ima 1250 puta snažnije djelovanje od cijanida. Iako je iznimno opasna ako se nestručno spremi, 9-godišnja djevojčica Marieta Bolanča ju je uhvatila već dva puta bez imalo straha.

Srebrenopruga napuhača uglavnom se može naći i uloviti u južnim dijelovima Jadrana. Njezin otrov, može biti opasan ako se riba nestručno priprema. Tetrodotoksin je jedan od najjačih morskih toksina koji uzrokuje paralizu živčanog i dišnog sustava koji se toplinskom obradom ne uništava, a za koji ne postoji protuotrov.

Iako je tek prvi put u Hrvatskoj pronađena 2012. godine, čini se da napuhači Tribunj pokraj Šibenika nije strano područje pošto je ovo već drugi put da se hrabra Marieta susrela s njom.

"Bila sam s tatom u ribolovu. Bacila sam udicu i kad sam izvukla ulov ugledala sam tu čudnu ribu. Brzo sam pozvala tatu i on mi je rekao o čemu se radi. To je najotrovnija riba na svijetu." kaže hrabra Marieta.

Iako zna da otrov ove ribe može izazvati paralizu i smrt, Marieta se nije uplašila.

- Danas smo se kćer i ja uputili da rivu malo loviti na tunju, to je naša uobičajena zajednička aktivnost, kad ono Marijeta izvukla fugu. Odmah sam prepoznao da je to ta otrovna riba, fuga ili napuhača, jer mi je i sin prije četiri godine ulovio tu ribu isto ovdje u Tribunju, izgleda da nam je to u obitelji – ispričao je Filip Bolanča za ŠibenikIN.

Ipak, za svaki slučaj, ribu je s udice skinuo tata Filip Bolanča.

"Iako joj Jadransko more nije prirodno stanište, izgleda da se naselila u blizini Tribunja. U Japanu je ova riba, odnosno njeni fileti, iznimno popularna i skupa delikatesa, pa bi to trebali iskoristiti u promotivne svrhe", kaže tata Filip.

Srebrenopruga napuhača (lat. Lagocephalus sceleratus) potječe iz indopacifičkih voda, a do Jadrana je stigla preko Sueskog kanala. Dosad je uglavnom viđena i lovljena u južnim dijelovima Jadrana. Iako je u Japanu delikatesa, tamo je pripremaju samo visokokvalificirani kuhari koji su upoznati s pripremom netoksičnog dijela ove ribe.

Ribu će preuzeti Institut za oceanografiju i ribarstvo Tata Filip Bolanča o neobičnom ulovu je obavijestio Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

"Ova je riba puno manja nego ona koju su ulovila djeca prije nekoliko godina, ali je živa i valjda će poslužiti da se nešto nauči", kaže Bolanča.