Ugodno rashlađen životni prostor zasigurno je jedan od ljetnih imperativa. No, često nas pomama za hladnim zrakom kasnije iznenadi računom za struju. Donosimo načine uz koje ćete odabrati pravi klima uređaj, smanjiti potrošnju i zbog kojih vas više neće svrbjeti po džepu.

1. Klima uređaj držite podalje od kućanskih uređaja

Rasvjetna tijela, televizor i ostali kućanski uređaji zagrijavaju zrak stoga ih se ne preporuča držati u blizini klima uređaja. Zbog svog isijavanja kućanski uređaji podižu temperaturu koju klima uređaj pokušava sniziti i na taj se način dodatno troši energija. Ukoliko vam prostor ne dopušta da kućanske uređaje udaljite od mjesta predviđenog za klima uređaj, prilikom kupovine treba uzeti u obzir snagu klima uređaja, odnosno odabrati onaj adekvatnog kapaciteta.

2. Najniža temperatura nije najbolje rješenje

Doći doma i ući u tropsku klimu većini ipak nije ostvarenje snova stoga pokušavaju što prije rashladiti svoj prostor. No, snižavanje temperature klime na minimum nije rješenje. Na taj se način povlači previše energije, a ne postiže se željeni cilj. Na tržištu postoje klimatizacijski uređaji poput Daikin Bluevolution koji omogućuje da putem WiFi aplikacije upravljate klima uređajem s bilo kojeg mjesta pa tako na temperaturu životnog prostora možete utjecati i prije nego dođete doma. Aplikacija također daje informacije o temperaturi prostora, brzini ventilatora, načinu rada, odnosno programiranja vremena rada s ciljem potrošnje energije u vrijeme visokih tarifa obračuna električne energije.

3. Ograničite prostor hlađenja

Idealno je imati ugodno rashlađen prostor, no teško je rashladiti veliki broj prostorija koje držimo otvorenima. Bolje je rashladiti jednu ili dvije prostorije u kojima se boravi najviše vremena. S obzirom na to da smo često svjedoci neugodnog puhanja hladnog zraka iz klima uređaja posebno u manjim prostorima, od iznimne je važnosti adekvatno dimenzioniranje.

4. Ne kupujte klima uređaj bez testiranja

Nije dovoljno pročitati sve specifikacije klima uređaja koji planirate kupiti. Prije kupovine zatražite i da čujete kako klima uređaj radi. Ako je razina buke koju proizvodi prevelika, vaš komfor u životnom prostoru itekako će biti narušen. Prevelika razina buke negativno utječe na naše zdravlje ometajući disanje i spavanje. Klima uređaji poput Daikin Comfort Plus imaju razinu buke od 20 dBa što je tiše i od šapata, a uz to posjeduju filtre koji uklanjaju do 97% alergena u zraku. Osim što brine za zdravlje, ovaj klima uređaj brine i o okolišu. Energetska učinkovitost A++ razreda jamči niske pogonske troškove, a nova radna tvar R32 koja se nalazi u klima uređaju za 2/3 manje utječe na globalno zatopljenje te se znatno lakše reciklira.

5. Postavite klima uređaj na pravo mjesto

Klima uređaj postavite na mjesto gdje će prirodni protok zraka surađivati s klima uređajem, a ne raditi protiv njega. Dakle, ako je vaš klima uređaj pozicioniran nasuprot vrata koja se često otvaraju, radit će dvostruko teže svaki put kada ih otvorite. Također, pazite da klima uređaj ne postavite izravno na sunce te ga pozicionirajte dovoljno visoko kako bi se prostor ravnomjerno rashlađivao.