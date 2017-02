Ugledni zagrebački odvjetnik Zvonimir Hodak, koji se i sam u karijeri susretao sa sličnim slučajevima za Zagreb.info prokomentirao je kako se inače postupa u ovakvim situacijama, što se sve uzima u obzir te kolika bi kazna mogla biti propisana ubojici.

"Masa ljudi u Hrvatskoj nosi noževe sa sobom. Činjenica je da je on bio u jednoj ekscesnoj vezi i da je sam ekscesna osoba, jedan od onih koji je socijalno neosvješten i kod njega je prisutna jedna arogancija. Jer on se unaprijed hvalio da će je ubiti ako ga djevojka ostavi", tvrdi Hodak i dodaje kako je to često samo verbalni delikt, međutim, u ovom slučaju je pokazao da je to zaista i mislio.

Osvrnuo se i na medijske napise te prokomentirao izjave odvjetnika pokojne djevojke.

"Odvjetnik pokojne djevojke obavijestio je DORH da se on njoj prijeti i da je nakon tri mjeseca pozvana na razgovor. To znači kako ga pravosuđe jednostavno nije ozbiljno shvatilo".

Glavna krivica na pravosuđu

"Taj eksces u prometu, realno se može dogoditi svakome. Zgazio je čovjeka. Prometna nesreća sa smrtnim slučajem, ali to u krimogenoj tablici spada u donji dio, to nije u rangu razbojništva, ubojstva ili pljačke. U prometu se može svakom dogoditi, ali stoji činjenica da je, po meni, zakazalo najviše pravosuđe", tvrdi iskusni odvjetnik i dodaje kako su trebali upozorenja njezinog odvjetnika shvatiti puno ozbiljnije.

Hodak, između ostalog, tvrdi kako je čisto dovoljno da je odvjetnik Bruno Spitz poslao prijavu tužilaštvu da David Komšić prijeti i da je tužilac tako "promptno reagirao" i tek nakon tri mjeseca pozvao djevojku na razgovor. A u ta tri mjeseca David ju je mogao ubiti tri puta, zaključuje Hodak.

Obrana ubojice

Kako su oči javnosti od samog početka uprte u ovaj slučaj pitali smo i kako se obrana inače postavlja u takvim situacijama.

"Mislim da će ovdje veliku ulogu odigrati psihijatrijsko vještačenje. Opservacija psihijatra će biti prilično odlučujuća o njegovoj daljnjoj pravosudnoj sudbini. Ako psihijatar kaže da je okrivljeni u času izvršenja bio bitno ili smanjeno uračunljiv onda će to biti jedna karta za njegovu obranu, a druga karta će biti da je on stariji maloljetnik, odnosno on je punoljetna osoba, ali ima 19 godina i to će mu biti jedan adut na koji će moći ići.

Hodak je uvjeren da će baza obrane biti nalazi i mišljenje psihijatrijskog vještaka. Kaže kako to ne mora biti odlučujuće, ali će svakako biti olakšavajuća ili otežavajuća okolnost.

"Njemu se stavlja na teret teško kazneno djelo da je to napravio iz bezobzirne osvete - to je za dugotrajni zatvor", tvrdi i dodaje da s obzirom na negativni eho koji je dobio u javnosti i medijima, posao njegova odvjetnika bit će vrlo težak i zahtjevan.

Neuračunljivost?

Za mogućnost neuračunljivosti, naš sugovornik tvrdi, kako je zasada sve u fazi špekulacije.

"Može biti i ne mora biti. Međutim u ovakvima slučajevima i ovakvo jedno ubojstvo, kad netko 30 puta nekoga izbode nožem, tu psihijatri imaju vrlo važnu ulogu" , ponavlja Hodak i nastavlja: "Ako psihijatar kaže da je bio uračunljiv i da je to napravio s umišljajem i prethodno smišljenom namjerom onda teško da može dobiti uobičajenu kaznu".

Smatra kako u tom slučaju David može dobiti maksimalnu kaznu.

Kazne od 20 do 40 godina

Moguće kazne u ovakvim slučajevima kreću se od 20 do 40 godina, no i tu postoji mogućnost olakotnih okolnosti.

"To je moja opservacija na bazi iskustva. Imao sam takve slučajeve i znam da su tu psihijatri prevažni", zaključuje odvjetnik i dodaje kako je minimalna kazna za kvalificirani oblik ubojstva 20 godina, dok je maksimalna 40.

Međutim, s obzirom da je David mlađa punoljetna osoba to može čak ići ispod minimalne kazne, ali sud mora primjeniti odredbe o ublažavanju kazne koje su točno napisane i određene kad ih i u kojem trenutku sud može realizirati, kaže Hodak iako je trenutno sve na pretpostavkama.

Bez obzira na smrt pješaka, on faktički još nije kažnjavan i to bi također mogla biti olakotna okolnost.

"Sud, doduše, uzima sve te podatke u njegov profil i to ostavlja određenu sliku na suce koji su isto ljudi kao svi drugi, ima utjecaja ali ne bi smjelo imati bitnog. Tu mu se treba suditi za ovo što je sada počinio", govori Hodak.

Za kraj, ubojstvo iz afekta ili tzv. "pomračenja uma" Hodak ipak odbacuje baš zbog ranije iznesenih prijetnji i još jednom ponavlja kako treba vidjeti što će u konačnici psihijatri zaključiti.