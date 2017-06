Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je 24-godišnjakinju iz Sesveta koju se sumnjiči da je zlostavljala svoju malodobnu kćer od rujna 2015. pa do lipnja 2017. godine.

Žena je privedena 5. lipnja u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec nakon što je susjeda pozvala policiju kada je vidjela da majka na ulici tukla i maltretirala svoju kćer koja ima manje od tri godine.

"Postoji osnovana sumnja da od točno neutvrđenog dana od rujna 2015. pa do 5. lipnja 2017. na adresi stanovanja u Sesvetama, kao majka djeteta (2015.); iako svjesna da time ugrožava sigurnost i ispravan psihofizički rast i razvoj svoje kćeri; ne mareći za njenu nisku kronološku dob i nemoć, nije vodila potrebnu brigu o osnovnim prehrambenim i higijenskim potrebama djeteta te je učestalo dijete tijekom noći ostavljala bez nadzora, psovala i tukla.



Osnovano se sumnja da je 5. lipnja 2017. oko 23,00 sata prijetila djetetu smrću te da bi se u jednom trenutku s djetetom u naručju bacila o zid uslijed čega je dijete zadobilo ozljede.



Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičene zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka (čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku) i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je navedeni prijedlog i odredio istražni zatvor", navodi se u priopćenju Županijskoj državnog odvjetništva u Zagrebu.

Posjetimo, nakon što je svjedokinja zlostavljanja K.J. pozvala policiju, 24-godišnja majka djeteta prisilno je hospitalizirana dok je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj.

"Djevojka od dvadesetak godina koja sebe naziva majkom sinoć je oko 23 sata bila s malim djetetom od dvije godine vani. Ne bi to toliko bilo strašno da ona konstantno ne zlostavlja to dijete. Psuje joj, vrijeđa ju, prijeti da će je staviti u dom. Ali sinoć je dotakla dno i to je bilo nešto na što nisam mogla okrenuti glavu. Dok je djete rukama prekrivalo svoje lice, ona ju je čupala zaista i rekla joj: "Oćeš da te ubijem, majku ti je..m! Sad ću te pod auto baciti, pi... ti materina!", ispričala je svjedokinja koja je pozvala policiju.