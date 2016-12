Policija je kratko izvijestila kako su dojavu o požaru u Omiškoj 14 b dobila u 5.20 sati, te izvijestila Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita čijih je šest vatrogasaca požar ugasilo u 5.56 sati. Na mjestu događaja policija osigurava izgoreni automobil na kojem će uskoro započeti očevid i razjasniti kako je izbio požar na 19 godina starom BMW- u.

Od kolovoza do danas na širem području Splita ukupno je izgorjelo devet automobila. U Omišu su izgorjeli "renault clio", dva "VW golfa" i "nissan", u Splitu "audi", "fiat" i "renault kangoo", te u Solinu skupocjeni "porsche" i "mercedes". Uz to, u listopadu je na Šolti izgorjela jedrilica, a u studenom splitski restoran. Policija i dalje traži one koji su se "igrali" otvorenim plamenom ili žarom i tako izazvali požare. (Hina)